Huddersfield Town - Cardiff City maçı istatistikleri

Huddersfield Town ve Cardiff City, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Huddersfield Town son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cardiff City, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 108 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Huddersfield Town kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Cardiff City sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Huddersfield Town önceki hafta Cardiff City mücadelesinde 0-3 yenildi.

Cardiff City, Huddersfield Town karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Huddersfield Town, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 3 gol yedi.

Cardiff City, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cardiff City 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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