Hugh Jackman sevgilisi Sutton Foster ile aşkını resmen ilan etti

Hugh Jackman, 2023’te 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness'tan ayrıldığından beri birlikte tiyatro sahnesine çıktığı eski rol arkadaşı Sutton Foster ile birlikte. Jackman, geçen ayın sonunda ilk kez kırmızı halıya birlikte çıktığı Foster ile aşkını, sosyal medya üzerinden resmen ilan etti.

Hugh Jackman, meslektaşıyla arkadaşlığının romantik bir ilişkiye dönüşmesinden bu yana ilk kez kişisel sosyal medya sayfasında Sutton Foster'ın bir videosunu ve fotoğrafını paylaştı. Jackman'ın gönderisinde, Foster'ın arkasında bir müzik grubuyla sahnede dururken gülümsediği anlar yer alıyor.

REKLAM

Hugh Jackman, paylaşımının altına, kız arkadaşının tatillerde sahne aldığı yerin adını vererek; "İşte bu ikonik bir New York gecesi! Ve gerçekten büyülü" diye yazdı.

Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın ilişkisi, ilk olarak ocak ayında, çiftin Santa Monica'da akşam yemeği yerken fotoğraflanmasıyla ortaya çıktı. Jackman, bu yılın başında sevgilisi Foster ile öpüşürken objektiflere yansıdı.

Hugh Jackman ile Sutton Foster, bir yıldan uzun bir süre haklarında ortaya atılan birliktelik iddialarından sonra ocak ayında el ele görüntülendiklerinde kameralara gülümseyerek ilişkilerini doğrulamış oldu.