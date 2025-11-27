Hugh Jackman sevgilisi Sutton Foster ile aşkını resmen ilan etti
Hugh Jackman, 27 yıllık eşinden boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı, hatta bazılarına göre evliliğinin bitmesine neden olan yasak aşk yaşadığı Sutton Foster ile ilişkisini, "Gerçekten büyülü" sözleriyle resmen ilan etti
Hugh Jackman, 2023’te 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness'tan ayrıldığından beri birlikte tiyatro sahnesine çıktığı eski rol arkadaşı Sutton Foster ile birlikte. Jackman, geçen ayın sonunda ilk kez kırmızı halıya birlikte çıktığı Foster ile aşkını, sosyal medya üzerinden resmen ilan etti.
Hugh Jackman, meslektaşıyla arkadaşlığının romantik bir ilişkiye dönüşmesinden bu yana ilk kez kişisel sosyal medya sayfasında Sutton Foster'ın bir videosunu ve fotoğrafını paylaştı. Jackman'ın gönderisinde, Foster'ın arkasında bir müzik grubuyla sahnede dururken gülümsediği anlar yer alıyor.
Hugh Jackman, paylaşımının altına, kız arkadaşının tatillerde sahne aldığı yerin adını vererek; "İşte bu ikonik bir New York gecesi! Ve gerçekten büyülü" diye yazdı.
Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın ilişkisi, ilk olarak ocak ayında, çiftin Santa Monica'da akşam yemeği yerken fotoğraflanmasıyla ortaya çıktı. Jackman, bu yılın başında sevgilisi Foster ile öpüşürken objektiflere yansıdı.
Hugh Jackman ile Sutton Foster, bir yıldan uzun bir süre haklarında ortaya atılan birliktelik iddialarından sonra ocak ayında el ele görüntülendiklerinde kameralara gülümseyerek ilişkilerini doğrulamış oldu.
İkili, 2000'lerin başından beri arkadaş. Aralık 2021 ile Ocak 2023 arasında sahnelenen 'The Music Man'in Broadway uyarlamasında birlikte rol aldı. 57 yaşındaki Hugh Jackman, eski eşi Deborra-lee Furness'tan Eylül 2023'te ayrılırken, 50 yaşındaki Sutton Foster da 10 yıllık eşi Ted Griffin'den aynı yıl ayrıldı ve Ekim 2024'te boşanma davası açtı.Hugh Jackman ve eski eşi Deborra-lee Furnes
Hugh Jackman ile Deborra-Lee'nin boşanmasında, ünlü oyuncunun Sutton Foster ile yasak aşk yaşamasının etkisinin olduğu ileri sürülmüştü.