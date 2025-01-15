Hugh Jackman ve yeni sevgilisi Sutton Foster öpüşürken görüntülendi
Deborra-Lee Furness ile 27 yıllık evliliğini bitiren Hugh Jackman, yeni aşkı Sutton Foster ile geçen hafta el ele poz vermesinin ardından bu defa öpüşürken görüntülendi
Hugh Jackman ile yeni sevgilisi Sutton Foster, geçen hafta el ele görüntü vererek aşklarını ilan etmelerinin ardından, ilişkilerini dolu dizgin yaşıyor.
Los Angeles'taki San Fernando Vadisi bölgesinde görüntülenen çift, otoparkta arabalarına binerken birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken görüntülendi.
Akşam yemeği almaya çıkan ikili, öpüşürken objektiflere yansıdı.
Çift, otomobilin içinde siparişini beklerken de birbirlerini öpmeye devam etti.
İkinin keyifli bir sohbet gerçekleştirdiği görülürken, Hugh Jackman, gülen yüzüyle fotoğraflandı.
Hugh Jackman, Eylül 2023'te, 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furness ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Birkaç ay sonra da Sutton Foster ile ilişkisi olduğu dedikoduları çıkmıştı. Foster, aile fotoğrafını paylaşarak dedikodulara son vermişti.
Ancak Sutton Foster da 10 yıllık eşi Ted Griffin'den Ekim 2024'te boşanmıştı.
Boşanma haberinden haftalar sonra arkadaşlarından biri, Deborra-Lee'nin Hugh Jackman'ın boşanmasında, ünlü oyuncunun Sutton Foster ile yaşadığı iddia edilen yasak aşkın etkisinin olduğunu ileri sürmüştü.
56 yaşındaki 'Deadpool & Wolverine' filmi yıldızı Hugh Jackman ile 49 yaşındaki Broadway oyuncusu Sutton Foster, geçen hafta Santa Monica'da akşam yemeği sonrası fotoğraflandıklarında el ele yürüyordu. Çift, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmadı ve objektiflere gülümseyerek poz verdi.