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YKS sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci için de heyecan başladı. Adaylar, 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihlerini ÖSYM'ye bildirecek. Adaylar, YKS tercih süreci öncesinde üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, en çok araştırılan bölümlerden birisi de hukuk bölümü olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere, hukuk bölümü 4 yıllık eşit ağırlık bölümlerinden birisi. Peki, 2023 hukuk bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar