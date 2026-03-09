Canlı
        Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) başvuruları başladı! HMGS başvuruları nasıl yapılır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen binlerce mezun, "HMGS başvuruları nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt ararken, sınavın detayları netleşti. İşte, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) başvuru ekranı

        Giriş: 09.03.2026 - 12:05
        1

        2026 ÖSYM sınav takviminde yer alan sınavlardan biri olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla birlikte başvuru ekranı açıldı. Peki, HMGS başvurusu nasıl yapılır, 2026 HMGS/1 ne zaman?

        2

        2026 HMGS/1 SINAVI NE ZAMAN?

        2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1), 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

        Sınava başvurular, 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

        3

        HMGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını 9 Mart 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

        HMGS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

