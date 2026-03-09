Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) başvuruları başladı! HMGS başvuruları nasıl yapılır?

2026 ÖSYM sınav takviminde yer alan sınavlardan biri olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla birlikte başvuru ekranı açıldı. Peki, HMGS başvurusu nasıl yapılır, 2026 HMGS/1 ne zaman?