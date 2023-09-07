Hull City'de Ozan Tufan fırtınası: Aday gösterildi!
Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, Championship'te ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi
Giriş: 07.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:36
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ozan Tufan, İngiltere Championship'te 'Ayın oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.
BU SEZON 4 MAÇ 4 GOL
Ozan Tufan bu sezon ise çıktığı 4 maçta 4 gol kaydetti.
2022/2023 sezonunun başında Fenerbahçe'den transfer olan başarılı futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 49 maçta 12 gollük performans sergiledi.