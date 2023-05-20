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Hull City'den Pelkas açıklaması!

Hull City’nin Fenerbahçe’den kiraladığı Dimitris Pelkas için İngiliz ekibinden bir açıklama geldi. Hull City, Pelkas'ın kulübüne geri döndüğü aktardı

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  • Hull City'den Pelkas açıklaması!

    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezon sona ermesinin ardından oyuncularının transfer durumlarıyla ilgili bir bilgilendirme paylaştı.
  • Hull City'den Pelkas açıklaması!

    İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Dimitris Pelkas için de bilgi verildi. Yunan futbolcunun, bonservisinin olduğu Fenerbahçe'ye geri döndüğü belirtildi.
  • Hull City'den Pelkas açıklaması!

    Hull City'de beklentilerin altında kalan Pelkas, çıktığı 26 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
  • Hull City'den Pelkas açıklaması!

    TRABZONSPOR İDDİASI

    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın bir türlü beklenen performansı gösterememesi, Bordo-mavilileri yeni arayışlara itti. Önümüzdeki yaz Yusuf ile yolları ayırmayı planlayan Karadeniz temsilcisinin Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Dimitris Pelkas ile temaslara başladığı iddia edildi.
  • Hull City'den Pelkas açıklaması!

    Fenerbahçe formasıyla 67 maça çıkan Pelkas 13 gol ve 8 asist yaptı.
  • Hull City'den Pelkas açıklaması!

    Transfermarkt verilerine göre Dimitris Pelkas'ın güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro.
  • Hull City'den Pelkas açıklaması!
  • Hull City'den Pelkas açıklaması!

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