Hull City - Middlesbrough maçı izle bilgisi: Hull City - Middlesbrough maçı hangi kanalda?
İngiltere Championship play-off finalinde gözler bugün oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya gelirken, futbolseverler "Hull City - Middlesbrough maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Wembley'de kazanması halinde Premier Lig'e yükselen son takım olacak. İşte Hull City - Middlesbrough maçı izle bilgisi...
Hull City - Middlesbrough maçı için nefesler tutuldu. Final öncesinde yaşanan “casusluk skandalı” ise İngiltere futbolunda büyük yankı uyandırdı. Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough’un antrenmanını gizlice kaydettiği gerekçesiyle Southampton play-off finalinden diskalifiye edildi. Böylece final eşleşmesi Hull City - Middlesbrough olarak değişti. Hull City - Middlesbrough Championship play-off finali 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da başladı. İşte Hull City - Middlesbrough maçı izle ekranı...
HULL CİTY - MİDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hull City - Middlesbrough maçı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da başladı
HULL CİTY - MİDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?
Wembley Stadı'nda oynanan mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanıyor.