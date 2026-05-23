        Haberler Bilgi Spor Hull City - Middlesbrough maçı izle: Hull City - Middlesbrough maçı hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

        Hull City - Middlesbrough maçı izle bilgisi: Hull City - Middlesbrough maçı hangi kanalda?

        İngiltere Championship play-off finalinde gözler bugün oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya gelirken, futbolseverler "Hull City - Middlesbrough maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Wembley'de kazanması halinde Premier Lig'e yükselen son takım olacak. İşte Hull City - Middlesbrough maçı izle bilgisi...

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 18:20 Güncelleme:
        1

        Hull City - Middlesbrough maçı için nefesler tutuldu. Final öncesinde yaşanan “casusluk skandalı” ise İngiltere futbolunda büyük yankı uyandırdı. Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough’un antrenmanını gizlice kaydettiği gerekçesiyle Southampton play-off finalinden diskalifiye edildi. Böylece final eşleşmesi Hull City - Middlesbrough olarak değişti. Hull City - Middlesbrough Championship play-off finali 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da başladı. İşte Hull City - Middlesbrough maçı izle ekranı...

        2

        HULL CİTY - MİDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Hull City - Middlesbrough maçı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da başladı

        3

        HULL CİTY - MİDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Wembley Stadı'nda oynanan mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

        4

        İLK 11'LER

        Hull City: Pandur, Egan, Ajayi, Hughes, Coyle, Slater, Crooks, Giles, Belloumi, Millar, McBurnie

        Middlesbrough: Brynn, Ayling, Fry, Malanda, Brittain, Browne, McGree, Targett, Whittaker, Morris, Strelec

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
