Sezona dört maçlık yenilmezlik serisiyle girse de ardından puan almakta zorlanan Hull City'de kötü gidişat devam ediyor. Son yedi lig maçında sadece 3 puan alabilen Hull City'de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı ve teknik direktör arayışları da başladı.