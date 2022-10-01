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Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor!

Üst üste beşinci yenilgisini alan Hull City'de kötü gidişat devam ediyor. Şota Arveladze'yle yollarını ayıran Hull City'nin teknik direktör adayları da netleşiyor. İngiliz basınına göre Hull City teknik direktörlük koltuğu için 'Hücum ustası' arıyor! İşte öne çıkan adaylar...

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  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    Sezona dört maçlık yenilmezlik serisiyle girse de ardından puan almakta zorlanan Hull City'de kötü gidişat devam ediyor. Son yedi lig maçında sadece 3 puan alabilen Hull City'de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı ve teknik direktör arayışları da başladı.
  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    Yerel basın dün Luton Town karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyi masaya yatırırken Hull City'nin yüzde 70'lik topla oynama oranı ve rakibinden daha çok şut atmasına dikkat çekti.
  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    Üçüncü bölgede takımın yaratıcı olmadığını ve topu rakip kaleye yaklaştırmakta zorlandığına vurgu yapılan haberde Oscar Estupinan'ın gol potansiyeline rağmen takımı önde tutma konusunda pek yardımcı olmadığı belirtildi.
  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    Diğer yandan kulübün hücum anlayışına sahip bir teknik direktör aradığı kaydedilirken adaylar da netleşmeye başladı. İşte Hull City'nin teknik direktör adayları...

     
  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    JAVI GARCIA

    Katar'da Al Sadd takımıyla 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan Javi Gracia daha önce Watford'da İngiltere deneyimi yaşamıştı. 
  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    Futbolcuk yıllarında Athletic Bilbao, Lleida, Valladolid, Real Sociedad, Villarreal ve Cordoba'da oynayan Garcia, teknik direktörlüğe Villarreal altyapısında başlamıştı. Bir dönem Yunan ekibi Olimpiakos'u da çalıştıran deneyimli teknik direktör Almeira, Osasuna, Malaga, Rubin Kazan, Watford ve Valencia'da da görev yapmıştı.
  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    ROB EDWARDS

    30 yaşındayken futbolu 2013 yılında bırakan Rob Edwards, Wolverhampton'da 18 yaş altı antrenörü olarak eşofmanları üzerine geçirdi. 2014-15 sezonunda takımın sorumluluğunu üstüne geçiren genç çalıştırıcı, İngiltere basını tarafından başarılı olarak kabul edildi. 
  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    Ekim 2019'da İngiltere U20 Milli Takımı'nda çalışmak için İngiltere Futbol Federasyonu ile el sıkışan Edwards, Wolverhampton'daki görevine veda etti.
  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    ŞENOL GÜNEŞ

    A Milli Takım'la yolları ayrıldıktan sonra boşta olan Şenol Güneş'in adı kısa bir süre Trabzonspor'la ardından da Valerien Ismael'in yerine Beşiktaş'la anılmıştı.
  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    Kariyerinde daha önce yurt dışı deneyimi de bulunan tecrübeli çalıştırıcı, A Milli Takımımız ile 1.72'lik puan ortalaması yakalamıştı. 
  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    FATİH TERİM

    Geçen sezon ortasında Galatasaray'daki görevine son verilen Fatih Terim de Hull City'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Türkiye'de 1996'dan bu yana Galatasaray'dan başka takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktörün adı bir dönem Galatasaray için yönetici olarak anılmıştı.
  • Hull City'nin teknik direktör adayları netleşiyor! Fatih Terim ve Şenol Güneş...

    Teknik direktörlük yapmak istediği belirtilen Fatih Terim'e Mısır Milli Takımı'ndan da teklif geldiği öne sürülmüştü. Fatih Terim dün Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görülmüştü.

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