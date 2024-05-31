Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter!
İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlüğe Tim Walter getirildi.
Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.
Hull City, Hamburg'un eski teknik direktörü Tim Walter'ı takımın başına getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, ''Tim Walter'ı yeni baş antrenörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Hoş geidin!'' ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Championship'te 70 puan toplayan Hull City, play-off potasının 3 puan gerisinde kalarak 7. sırayı aldı.