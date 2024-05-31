Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter! - Futbol Haberleri

        Hull City'nin yeni teknik direktörü Tim Walter!

        İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlüğe Tim Walter getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hull City'nin yeni teknik direktörü açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

        Hull City, Hamburg'un eski teknik direktörü Tim Walter'ı takımın başına getirildiğini açıkladı.

        Yapılan açıklamada, ''Tim Walter'ı yeni baş antrenörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Hoş geidin!'' ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezon Championship'te 70 puan toplayan Hull City, play-off potasının 3 puan gerisinde kalarak 7. sırayı aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası