Hull City Premier Lig'e yükseldi! Hull City 1-0 Middlesbrough

Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı! Adliyeye sevk edildi!

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Yargıtay'ın gerekçeli kararını açıklamasının ardından, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen baba Nezih Çinkitaş için tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın kesinleşmesinin ard... Daha Fazla Göster Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Yargıtay'ın gerekçeli kararını açıklamasının ardından, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen baba Nezih Çinkitaş için tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın kesinleşmesinin ardından Nezih Çinkitaş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Nezih Çinkitaş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi Daha Az Göster