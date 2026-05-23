Hull City Premier Lig'e yükseldi! Hull City 1-0 Middlesbrough
Hull City, Championship play-off final maçında Middlesbrough ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan maçta Hull City rakibini 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 19:48 Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin golünü 90+5'de Oliver McBurnie attı.