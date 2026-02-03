Habertürk
        Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'ten HT Spor'a özel açıklamalar

        Hull City ile İngiltere Championship'te başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Sergej Jakirovic, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek'li teknik adam, Premier Lig hedefinden Kayserispor dönemine kadar birçok konu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 19:54 Güncelleme: 03.02.2026 - 19:54
        "Hull City'den teklif almak benim için büyük onurdu"
        Kayserispor'a oynattığı futbolla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de adından sıkça söz ettiren, bu sezon da Hull City ile İngiltere Championship'te oldukça başarılı işlere imza atan teknik direktör Sergej Jakirovic, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        HT Spor editörü Sezer Afşar'ın sorularını yanıtlayan Bosna Hersek'li teknik adam, Premier Lig hedefinden Kayserispor'daki dönemine kadar birçok konuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

        İşte Jakirovic'in açıklamalarından öne çıkanlar:

        "Championship çok yoğun bir fikstüre sahip. Çok fazla maç oynanıyor ve kasım ayından sonra oldukça yoğun bir fikstüre girdik. Bu süreçte çok sayıda sakatlık yaşadık, bu da oyuncular için iyi olmadı. Ancak süreci iyi yönettik ve şu anda puan tablosundaki yerimizden çok memnunuz. Umuyorum ki bu şekilde devam ederiz."

        HULL CITY'YE GİTME SÜRECİ

        "Kayserispor ile ligde kalmayı garantilediğimizde Acun Ilıcalı beni aradı. Bana Hull City’ye dair hedeflerini ve projelerini anlattı. Bu benim için büyük bir onurdu. İngiltere’ye gelmeyi kabul etmek kolay değildi ama bu fırsatı bir meydan okuma olarak gördüm. Acun ile ilk konuşmamızda neredeyse her konuda ortak noktada buluştuk. Bu yüzden anlaşma süreci hızlı ilerledi. Ayrıca Acun, bu süreç hakkında Kayserispor’u da bilgilendirdi ve iki kulüp serbest kalma bedelinde anlaşmaya vardı."

        KAYSERİSPOR DÖNEMİ...

        "Kayserispor ile ligde kaldık ve kontratım 1 yıl daha uzadı. Ancak sözleşmemde serbest kalma maddesi vardı. Benim için en önemlisi, Kayserispor ile ligde kalmaktı; orada başarılı bir süreç geçirdik. Yeni sezon öncesinde sıkıntılı bir süreç vardı; transfer yasağı söz konusuydu ve birçok oyuncunun sözleşmesi sona ermişti. Transfer yasağıyla birlikte yeni bir takım kurmanın zor olacağını gördüm. Bu benim için oldukça zordu."

        HULL CITY'NİN GENEL DURUMU

        "Takımın mentalitesini tamamen değiştirmek istedim. Geçtiğimiz sezonu tekrarlayamazdık. Yeni transferlerle birlikte, benim futbol stilimi sahaya yansıtmalarını istedim. Buraya geldiğimde Acun bana şaka yapmıştı: 'Kayserispor’dan transfer yasağına alışkınsın' diye."

        HADZIAHMETOVIC'İN PERFORMANSI...

        "Hadziahmetović’in performansından dolayı çok mutluyum. Beşiktaş’ta şanssız bir sakatlık yaşamış ve bu nedenle ritmini bulamamıştı. Beşiktaş’ta kaliteli oyuncular arasında süre bulmak kolay değil. Onu kiralama şansına sahip olduk ve onu uzun zamandır tanıyordum. Şu anda iyi bir ritim yakaladı ve takım oyunumuzu geliştirdiğini söyleyebilirim."

