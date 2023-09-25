Hülya Avşar, 'Bir Dileğim Var Senden' adlı türküyü yorumladı - Magazin haberleri

Hülya Avşar, 'Bir Dileğim Var Senden' adlı türküyü yorumladı - Magazin haberleri

Hülya Avşar'dan 'Bir Dileğim Var Senden' 'Bir Dileğim Var Senden' adlı türküyü yorumlayan Hülya Avşar, seslendirdiği şarkıyı 29 Eylül'de dinleyicileriyle buluşturacak

Hülya Avşar, son bir yılda 'Sen Aşk Mısın', 'Yapma Aşkım', 'Duydun mu' ve 'Anlatma' şarkılarının ardından 'Bir Dileğim Var Senden' adlı türküyü yorumladı.

'Bir Dileğim Var Senden' adlı türkünün yeni düzenlemesi Metin Özülkü'ye, sözü ve müziği ise Nurettin Rençber'e ait.

Daha önce Ciwan Haco ile Kürtçe bir türkü için düet yapan Hülya Avşar, ayrıca 29 Eylül'de tüm dijital platformlarda yer alacak olan 'Bir Dileğim Var Senden' adlı türküsünü Muğla ve Isparta’daki konserlerinde ilk defa söyleyecek.