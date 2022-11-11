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Hülya Avşar: Konuşmaktan yalama oldum

Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Avşar, gazetecileri fark edince "Artık konuşmaktan yalama oldum, bir süre konuşmama kararı aldım" dedi

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  • Hülya Avşar: Konuşmaktan yalama oldum

    Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Hülya Avşar, dün sabah Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Haftanın belirli günleri Tarabya ve Bebek arasında yürüyüş yapan Avşar, muhabirleri fark edince sergilediği davranışlarla dikkat çekti.
  • Hülya Avşar: Konuşmaktan yalama oldum

    Bir anda arkasını dönerek objektiflerden kaçan 59 yaşındaki ünlü isim, "Aman aman, sakın beni çekmeyin. Ben bir süre çekilmek ve konuşmak istemiyorum, lütfen" diyerek kaçmaya başladı.
  • Hülya Avşar: Konuşmaktan yalama oldum

    "KONUŞMAMA KARARI ALDIM"

    Tepkisi karşısında şaşıran muhabirlere "Neden?" sorusunun yanıtını da veren Hülya Avşar, "Artık konuşmaktan yalama oldum, bir süre konuşmama kararı aldım. Zaten yaptığım işleri herkes görüyor, benim anlatmama gerek yok" ifadelerini kullandıktan sonra hızlıca oradan uzaklaştı.
  • Hülya Avşar: Konuşmaktan yalama oldum

    "İSTEYEN ÇIPLAK GEZEBİLİR!"

    Avşar, geçtiğimiz günlerde Nükhet Duru'nun 'tayt çıkışı' hakkında "İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler" şeklinde konuşmuştu. 
  • Hülya Avşar: Konuşmaktan yalama oldum

    NÜKHET DURU NE DEMİŞTİ?

    Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu ifade eden Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." açıklamasını yapmıştı.
  • Hülya Avşar: Konuşmaktan yalama oldum

    "KADINLARIN HOŞ GÖRÜNMEKTEN ÇOK DAHA BAŞKA MESELELERİ VAR"

    Nükhet Duru'nun bu açıklamalarına şarkıcı Aydilge de tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan şarkıcı, "Sokakta bu tayt giyme olayına bir, 'Dur!' denilmesi yerine kadınların ne giyeceğinin söylenmesine artık bir 'Dur!' diyelim olur mu? Sevgili Nükhet Duru da takdir eder ki kadınların göze hoş görünmekten çok daha başka meseleleri var..." ifadelerini kullanmıştı.

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