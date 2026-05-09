Hülya Koçyiğit: Gülşah'a olan borcumu ödedim

Türk sinemasının usta sanatçısı Hülya Koçyiğit ile iş insanı kızı Gülşah Alkoçlar, Anneler Günü vesilesiyle anne-kız ilişkilerinden anneliğe bakış açılarına ve ebeveynlik ehliyetine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Anneler Günü'nün kendisi için taşıdığı anlamı paylaşan Koçyiğit, "Ben de annesine hayran bir evlattım; üzerimde emeği çok büyüktür. Anneliğin sadece çocuk doğurmak değil; ona bakmak, onu hayata hazırlamak olduğunu bana o hissettirdi. Annem benim için o kadar yüce bir yerdedir ki ben de bir evlat olarak hep onun gibi anılmak istedim" dedi. Çalışan bir anne olmasına rağmen kızıyla kaliteli zaman geçirmeye odaklandığını belirten sanatçı, eksik kaldığı noktalarda eşinin desteğinin büyük olduğunu vurguladı.

"SORUMLULUK DUYGUSU, ANNE OLDUĞUNU DAHA ÇOK HİSSETTİRİYOR"

Annelik duygusunu ilk ne zaman hissettiği sorusuna yanıt veren Koçyiğit, şunları söyledi: Bebeği ilk kucağına aldığında sadece bir başarı mutluluğu hissediyorsun. Ancak çocuk büyüdükçe; kurduğun diyalog, onun talepleri ve sana ne kadar muhtaç olduğunu görmek "Evet, ben anneyim" dedirtiyor. İlk günlerdeki o heves yerini görev ve sorumluluk bilincine bırakıyor.

"ANNEM BENİM YOL GÖSTERİCİMDİ"

Annesiyle arasındaki güçlü bağdan bahseden Gülşah Alkoçlar, 19 yaşında anne olmanın getirdiği tecrübesizliği annesinin desteğiyle aştığını belirtti. Alkoçlar, "Çok gençtim ama annem işini gücünü bırakıp çocuklarımın yetişmesine destek oldu. Tecrübeli bir annenin rehberliği çok önemli. Biz ailece, hep beraber büyüdük şeklinde konuştu.

Annesinin halka mal olmuş bir sanatçı olmasını çocukken nasıl karşıladığına dair ise Alkoçlar, "Küçükken paylaşamama duygusu vardı ama bu bana çok güzel öğretildi. Annemi izledikçe ona hak verdim ve onu halkla paylaşmaya ikna oldum" dedi.

"GÜLŞAH'A BORCUMU TORUNLARIMLA ÖDEDİM"

Hülya Koçyiğit, çalışan bir anne olmanın getirdiği vicdan azabını torunlarıyla giderdiğini ifade etti. Oyucu, "Okul başarılarında yanında olamadığım zamanlar içimde bir eksiklik hissettim. Ancak anneanne olduğumda, torunlarımın her anında yanlarında bulunarak bu tadı doya doya çıkardım. Böylece Gülşah’a olan borcumu ödediğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gülşah Alkoçlar ise annesinin bu sözlerine karşılık, "Annem bizim gözümüzde mükemmeldi. Hem işine hem ailesine yetişebilmek için sanki günde 24 değil, 48 saat yaşıyordu" diye konuştu.

"HERKES ANNE-BABA OLAMIYOR"

Erken yaşta evliliğe ve ebeveynlik bilincine değinen Koçyiğit, kişinin önce kendini tanıması gerektiğini savundu. Koçyiğit: Herkes anne-baba olamıyor. Annelik ve babalık belli bir yaşın, tecrübenin ve olgunluğun neticesinde olmalı. "Çocuğum bana itaat etsin' demek yerine, 'Onu nasıl daha verimli bir birey haline getirebilirim?" diyecek, olgunluğa erişince bu karar verilmeli.

Gülşah Alkoçlar da bu görüşe katılarak gençlerin kendilerini bu konuda geliştirmesi ve tecrübeli insanların yol göstericiliğine kulak vermesi gerektiğini belirtti.

Çocukken annesiyle kamera karşısına geçen ancak oyunculuğa devam etmeyen Gülşah Alkoçlar, okul hayatına ve kariyerine odaklanmayı tercih ettiğini söyledi. Alkoçlar, "Okulda başarılı olma isteğim ve kariyer planlarım ağır bastı. Oyunculuğa devam etme hevesim pek olmadı" açıklamasını yaptı.

Hülya Koçyiğit ise eşi Selim Soydan'ın çocuk yetiştirme sürecinde kendisine verdiği desteğin, başarısındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Hülya Koçyiğit, 5 Temmuz 1968’de eski futbolcu Selim Soydan ile evlendi. Çift, 24 Nisan 1969’da kızları Gülşah Alkoçlar’ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gülşah Alkoçlar ise 17 Ocak 1988’de iş insanı Ender Alkoçlar ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Neslişah ve Aslışah adında iki kızları bulunuyor.