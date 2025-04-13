Hülya Koçyiğit, Karin Bozkurt’u ağırladı

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde, doktor ve opera sanatçısı Karin Bozkurt’u ağırladı.

Çocukluğunu Büyükada’da geçiren sanatçı, müziğe olan ilgisinin adaların ormanlarında şarkı söyleyerek başladığını dile getirdi: Mutlu ve sanat dolu bir çocukluk geçirdim. Dedem keman çalardı, onun keman sesiyle ve pazar konserleriyle büyüdüm. Tüm bunların dokunuşu olmuştur hayatıma.

Çocukluğundan itibaren Patrik Mesrob II’nin yakın öğrencisi olduğunu belirten Karin Bozkurt, klasik müziğe ilgisinin kilise koroları sayesinde geliştiğini dile getirerek; “Kilise korolarımız bize çok sesli müziğe geçişte inanılmaz bir yol açıyor. Bizim birçok gencimiz bu kilise korolarından sesinin güzel olduğunu, kulağının iyi olduğunu fark etme şansı oluyor. Müzik de benim için kilise korolarında başladı diyebilirim” dedi.

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Tıp eğitimi aldığı yıllarda aynı zamanda konservatuar eğitimini de sürdüren sanatçı, başarı anlayışını şöyle açıkladı: Her sınavda birinci olan bir öğrenci olmadım ama kafama koyduğumu yapan biri oldum. Başkalarının gözünde çalışkan, her şeyi zamanında yapan biri olmak yerine kendi kendinizle yarışıp, zaman gözetmeksizin kendi koyduğunuz hedeflere ulaşmak bence başarı.