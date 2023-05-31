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Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin yeni başkanı belli oldu

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin yeni başkanı belli oldu. Derneğin genel kurulunda başkanlığa Prof. Dr. Remzi Sanver seçildi

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin yeni başkanı belli oldu
HABERTURK.COM

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin 27 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel kurulunda dernek başkanlığına Prof. Dr. Remzi Sanver seçildi.

1909 yılından bu yana faaliyet gösteren derneğin ilk başkanı Talat Paşa olurken, başkanlar arasında Rıza Tevfik, Mim Kemal Öke, Ahmet Salih Korur ve Hayrullah Örs de bulunuyor.

Yeniden seçilen Sanver aynı görevi 2010-2013 yılları arasında da yapmıştı. Sanver, eski Bilgi Üniversitesi rektörü ve Galatasaray spor kulübü yönetim kurulu sözcüsü olarak da tanınıyor.

Dernekten yapılan açıklamada, "Gerek Masonluk, gerek tasavvuf üzerine yurt içi ve dışında yayınlamış birçok araştırma ve kitabı olan Sanver, dünya Masonluğunda çok saygı gören bir sima. İngiltere masonlarının büyük üstadı olan Kent Dükü’nden Gabon masonlarının başkanı ve ayrıca ülkesinin devlet başkanı olan Ali Bongo’ya uzanan bir dostluk zinciri var. Başkan Bongo masonların başkanı seçildiğinde göreve başlama törenini Sanver’in yönetmesini istemişti. Sanver ayrıca Masonluğu topluma açan politikalarıyla biliniyor" ifadeleri yer aldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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