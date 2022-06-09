Huriye İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Huriye isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

HURİYE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Huriye ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Huriye isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Huriye isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

HURİYE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Huriye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Saygı gösterme, bir şeyi armağan etme. Cennet kızı. Sevgili. Çok güzel kadın.

HURİYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Huriye ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Huriye ismini koymak caizdir.

HURİYE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Huriye ismini kullanan 64.710 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Huriye ismini kullanan 8.331 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Huriye ismini kullanan 3.068 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Huriye ismini kullanan 3.524 kişi bulunmaktadır.

HURİYE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Huriye ismine sahip olan kişiler, genellikle düşünceli ve ağırbaşlı olurlar. Tutumlulardır ve gereksiz harcama yapmaktan mümkün olduğunca kaçınırlar. Ailesine ve evine oldukça bağlı bir yapıları vardır. Çocukları çok severler, onlarla iyi anlaşmayı bilirler. Eleştirel bakış açısına sahiptirler; ancak mümkün olduğunca yapıcı eleştirilerde bulunurlar. Bu nedenle olumlu ya da olumsuz şekilde tepkilere yol açabilirler. Hayatın gereksinimlerine ve şartlarına uyum sağlamayı bilirler. İlişkilerinde sadakat oldukça önemlidir.