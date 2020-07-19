Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 4-3 kaybedilen Konyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Çimşir şunları söyledi:

"Sezonun devre arasıyla pandemi öncesi ve sonrasıyla bakıldığı zaman oyuncu kayıpları yaşadık. Sakatlıklar vardı, cezalılar vardı. Önemli oyuncuları kullanamadık. Kadro rekabetini kullanamadık, bununla birlikte oyuncuların form tutmaları da olmadı. İki maç üç maç üst üste oynayacak oyuncu bulamadık. Değişken değişken... Hakem hatalarını değinmeyeceğim. Gelinen süreçte hakem hataları var, kazanıp kaybedilen puanlar var. Bu seviyedeki oyuncu, bu seviyede bireysel hata yaparsa, 3-1 öne geçip skoru koruyamıyorsunuz. Bu kadar bireysel hata yapılmaması lazım. Pandemiden sonra 5. penaltıyı yedik. Genel itibariyla baktığımızda elimize çok şans da geçti ama başaramadık. Şampiyon olamadık. Elimizde kalan tek şey, Türkiye Kupası. İnşallah sezonu kupayla kapatacağız"