Güneş'in izinde

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde ligin zirvesine kuruldu. Süper Lig’de maç eksiğine rağmen liderliğe yükselen Bordo-Mavililer, ilk yarıda toplam 3 puan alabildiği 4 rakibi önünde ikinci yarı Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 puan toplayıp, zirveye çıktı.
Hüseyin Çimşir, son 11 sezonda görev alan teknik direktörler içinde en iyi başlangıcı yapan çalıştırıcı olma başarısı gösterdi. Bordo-Mavili ekibin yeni çalıştırıcısı, Şenol Güneş’ten sonra liderlik yaşayan ilk teknik adam oldu.
Karadeniz ekibi Çimşir yönetiminde 6 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarı finale yükseldi.
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