Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol
ABONE OL

Hüseyin Çimşir, karantina sonrası oyuncuların formundan memnun

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı Trabzonspor, gruplar halinde hazırlıklarına başlarken, 45 gündür evlerinde çalışan oyuncuların durumları teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun etti

Hüseyin Çimşir

Korona virüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren oyuncular antrenman sahalarına döndü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gruplar halinde gelerek hazırlıklarına başlayan bordo-mavili takımda teknik direktör Hüseyin Çimşir, karantina süresini evlerinde geçiren ve program dahilinde çalışmalar yapan oyuncularının durumlarından memnun kaldığı, Süper Lig'in başlama ihtimalinin ön görüldüğü tarihe kadar olan bölümde ise bazı eksiklikleri giderecekleri belirtildi.

YENİ PROGRAMA UYUM SAĞLAYACAKLAR

Yaklaşık 1 buçuk aydır futboldan ve sahalardan uzak kalan oyuncular, bireysel olarak çalışsalar da başlayacak olan yeni sürece uyum sağlamaya çalışıyorlar. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri uygulayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yeni antrenman programına oyuncularının uyum sağlaması için çabalıyor. Başlangıç aşamasında gruplar halinde dayanıklılık antrenmanları yapan oyuncular koşuları gerçekleştiriyorlar.

RUHSAL HAZIRLIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, fizik ve kondisyon antrenmanlarının yanı sıra mental olarak oyuncularını sürece hazırlamaya çalışacak. Süper Lig'de lider durumda olan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Karadeniz ekibinde beklentilerin yüksek olması nedeniyle genç teknik adam, futbolcuların tekrar yarışı sürdürebilecek mücadele anlayışı kazandırmak için yoğun mesai harcayacak. Çimşir, süreçle ilgili zorluk yaşayan oyuncularıyla da yakından ilgilenerek kafalarını rahatlatmaya çalışacak.

OYUNCULAR BİRAZ OLSUN RAHATLADI

Süper Lig'e ara verilmesiyle beraber evlerinde karantina günlerini geçiren oyuncular yeniden antrenman sahalarına dönmenin moralini yaşıyor. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanlarda sosyal mesafeden dolayı birbirlerinden uzak olsalar da yeşil sahada çalışıyor olmanın heyecanını yaşıyor. Trabzonsporlu futbolcuların sürecin nasıl işleyeceği noktasında ise kafalarında soru işaretleri bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serdar Ali Çelikler yazdı: Ali Koç artık daha kalabalık ve yalnız
FUTBOL"Ali Koç artık daha kalabalık ve yalnız"
Son dakika Fenerbahçe haberleri!
FUTBOLFenerbahçe'nin transferde ilk hedefi!
Son dakika Galatasaray haberleri!
FUTBOLBek operasyonu!
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Boateng'le de yollar ayrılıyor
FUTBOLBeşiktaş'ta bir ayrılık daha!
Fatih Mert: Bu şartlarda ligin oynanması zor
FUTBOL"Bu şartlarda ligin oynanması zor"
Son dakika haberi Ankaragücü'nde koronavirüs vakası
FUTBOLBir futbolcuda korona çıktı
Babel'den geri dönüş açıklaması - Galatasaray haberler
FUTBOLGeri dönüş açıklaması!
Lazio, Muriç'in peşinde - Fenerbahçe haberler
FUTBOLYeniden Muriç!
Beşiktaşlı futbolcular yurtta karantinaya alındı - Haberler
FUTBOLBeşiktaşlı futbolcular karantinada
Karius, Beşiktaş'a büyük hayal kırıklığı yaşattı - Haberler
FUTBOLBüyük hayal kırıklığı...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X