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Hüseyin Eroğlu: Süper Lig için yeniden sahaya çıkıyoruz

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Önümüzde Süper Lig'e çıkmak için oynayacağımız 14 maç ve kazanabileceğimiz 42 puan var. 11 senedir süren Süper Lig ayrılığını sonlandırmak için yeniden sahaya çıkıyoruz" dedi

Hüseyin Eroğlu: Süper Lig için yeniden sahaya çıkıyoruz
DHA

Deprem felaketi nedeniyle lige verilen aradan sonra Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Yılport Samsunspor hazırlıklarını sürdürüyor. Bugünkü antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Deprem bölgesindeki yaraların hemen sarılması gerektiğini ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Yaşadığımız büyük felaketin ardından gelen haberlerle her gün yüreğimiz dağlanıyor. Basın toplantısına başlarken yeniden başımız sağ olsun diyorum. Kaybettiğimiz tüm insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Bölge illerinin kalkınması için başlatılan seferberlik senelerce sürecek. Felaketi yerinde yaşamamış insanlar olarak daha güçlü, daha çalışkan, daha fedakar olmalıyız ki felaketin yaraları en kısa zamanda sarılsın. Bu vesileyle önce Samsunspor halkı ve taraftarları başta olmak üzere, deprem bölgesindeki kampanyalara maddi manevi destek veren tüm vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"11 SENEDİR SÜREN SÜPER LİG AYRILIĞINI SONLANDIRMAK İÇİN YENİDEN SAHAYA ÇIKIYORUZ"

Süper Lige çıkmak için 14 maçlarının kaldığını ifade eden Eroğlu, "Böyle bir acıdan sonra 11 senedir süren Süper Lig ayrılığını sonlandırmak için yeniden sahaya çıkıyoruz. Önümüzde Süper Lig'e çıkmak için oynayacağımız 14 maç ve kazanabileceğimiz 42 puan var. Malatyaspor ve Adanaspor'un deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesine üzüldük. Bu takımlarımıza ve şehirlere de geçmiş olsun dileklerimizi yolluyoruz" diye konuştu.

"HER TAKIMI, HER SAHADA YENEBİLECEK GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR"

Hafta sonu iç sahada oynayacakları Çaykur Rizespor maçına da değinen Eroğlu, "Başkanımız inşallah Bodrumspor maçından sonra şampiyonluk kutlamaları yapmak istiyor. Kutlama ne zaman, nasıl yapılır onu başkanımız bilir ama bizim hedefimiz şampiyonluğa daha önce ulaşmak. Samsunspor kenti ve Samsunspor takımı için büyük fedakarlıklar yapan başkanımıza ve özlemi büyük taraftarımıza şampiyonluk duygusunu daha önce yaşatmak. En zor maçlar uzun aralardan sonra yapılan ilk maçlardır. Bir avantajımız var, şampiyonluk yolundaki rakiplerimizi evimizde ağırlayacağız. Rizespor devre arasında çok önemli ve çok sayıda transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi. Her rakibimiz gibi saygı duyduğumuz bir ekip. Ama bizim de bir iddiamız var. Her takımı, her sahada yenebilecek güçlü bir kadromuz var. Ligde, çok sayıda futbolcumuzun uzun süreli sakatlığı ve cezaları olan bir dönemde son 13 maçta yenilmeden 29 puan kazanmayı başaran ve liderliğe yükselen bir takım olduk. Sakatlarımız döndü. Taraftarlarımızın heyecanı ve inancı arttı" şeklinde konuştu.

"SKOR KAÇ KAÇ OLURSA OLSUN, KAÇINCI DAKİKA OLURSA OLSUN OYUNCULARIMIZI DESTEKLESİNLER"

Konuşmasının sonunda taraftara da seslenen Hüseyin Eroğlu, "Ben transfer yapmasak dahi şampiyon olabileceğimiz inancında olan bir teknik direktörüm. Bu inancımın sebepleri başkanımıza, yönetimimize, teknik heyetime, oyuncularımıza ve en önemlisi taraftarlarımıza duyduğum güvenden kaynaklanıyor. İnşallah hiç kötü gün yaşamayız ama her yerde inişler çıkışlar olur ve futbolcuların taraftarlara en çok ihtiyacı olduğu zaman moralsiz olduğu zamanlardır. Futbol kültürünün çok yüksek olduğunu gördüğüm bildiğim büyük Samsunspor taraftarlarından iki ricam olacak. Birincisi lütfen maçlara gelsinler, ikincisi de lütfen skor kaç kaç olursa olsun, kaçıncı dakika olursa olsun oyuncularımızı desteklesinler. Hata yapanları alkışlarla morallendirin. Sizin sevginiz ve hoş görünüz onların performansını yukarı çekecek" ifadelerini kullandı.

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