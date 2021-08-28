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Hüseyin Ertaş: Bizim parada, pulda gözümüz olsaydı, bu işi şimdiye kadar çoktan yaptırmaz mıydık?

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, babasının hayatının filme çekilmesiyle ilgili olarak Habertürk'e yaptığı açıklamada kısa ve net cevap verdi; "bizim yegâne amacımız, babamızın vasiyetine sahip çıkmaktır"

Hüseyin Ertaş: Bizim parada, pulda gözümüz olsaydı, bu işi şimdiye kadar çoktan yaptırmaz mıydık?
'Parada pulda gözümüz yok'
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Yaşar Kemal'in ifadesiyle 'Bozkırın Tezenesi', dünyaca ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adıyla filme çekilmesi için hazırlıklara başlandı. Ne var ki Ertaş'ın çocukları Nigar Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Canan İlhan, bir açıklama yaparak filmin çekilmesine, babalarının hayatının beyazperdeye yansıtılmasına rıza göstermediklerini belirtti. Ertaş Ailesi, babalarının da bu yönde vasiyeti olduğunu dile getirerek açıklamalarında çarpıcı ifadeler kullandı.

Neşet Ertaş (1938 - 2012)
Neşet Ertaş (1938 - 2012)

Ertaş Ailesi, kendilerinden izin alınmadığını belirterek filmin yapımcısı Mustafa Uslu'ya 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın çekilmemesi yönünde ihtarname gönderdiklerini söyleyerek "Babamız süslü ve masum kelimelerin arkasına saklanılarak vefatının ardından da hâlâ sömürülmek isteniyor" dedi.

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'a konuyla ilgili bir kaç soru sordum.
Hüseyin Ertaş'ın cevabı şöyle;

Merhaba Mehmet Bey, saygısızlık olmasın diye mailinize kısa bir cevap vermek istiyorum.
İş artık yargıda olduğu için, konuşmama kararı aldık. Anlayışınıza sığınıyorum. Biz medyatik insanlar değiliz. Benim mesela 'sosyal medya' hesabım, dolayısıyla takipçilerim, destekçilerim yok.
Ne desek, yanlış oluyor.
Sadece şunu söylemek isterim; bu mesele bizim için birileri ile polemiğe girip, magazin konusu yapılmayacak kadar önemlidir. Bizim yegâne amacımız, babamızın vasiyetine sahip çıkmaktır.
Bize saldıranlardan ricam, yürüttükleri kendi mantıklarına sadık kalıp, bir düşünsünler lütfen; bizim parada, pulda gözümüz olsaydı, bu işi şimdiye kadar çoktan yaptırmaz mıydık?

Saygı ve selamlarımla
Hüseyin Ertaş

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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