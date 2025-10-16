Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Husilerin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Husilerin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

        Husiler, İsrail'in daha önce düzenlediği saldırı sonucu Genelkurmay Başkanları Muhammed Abdulkerim el-Gamari'nin öldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 19:15 Güncelleme: 16.10.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husilerin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail'in daha önce Yemen'e düzenlediği saldırılarda Husi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari'nin öldüğünü duyurdu.

        Husilerden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda ölenlerle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

        Husiler, iki yıldır Gazze'ye destek olmak için yaptıkları eylemlerin sonucu olarak ABD ile İsrail'in Yemen'e çok sayıda saldırı düzenlendiğine işaret etti. Bu saldırılarda deniz, kara ve hava kuvvetlerinden çok sayıda sivil ve askeri personelin yanı sıra başbakan ve diğer bakanların öldüğü kaydedildi.

        Söz konusu saldırılarda Husi yönetiminin Genelkurmay Başkanı Gamari ile 13 yaşındaki oğlu ve diğer yetkililerin öldüğü belirtildi. Ancak Gamari'nin ne zaman ve nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

        REKLAM

        Açıklamada ayrıca, 2 yıllık süre zarfında, İsrail'e karşı balistik ve hipersonik füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemileri de dahil olmak üzere 1835 araç kullanılarak 758 saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gamari’nin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Katz, Gamari’nin yaralanarak ölümüne sebep olan saldırının İsrail ordusunca ağustos ayında düzenlendiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!