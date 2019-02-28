Hüsnü Güreli kimdir? sorusu TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifasının ardından araştırılıyor. TFF Başkanı Yıldırım Demirören yaptığı açıklamada, "İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" dedi. Demirören'in istifasının ardından Haziran 2019'da yapılacak TFF başkanlık seçimine kadar başkanlık görevini Hüsnü Güreli yürütecek. Hüsnü Güreli'nin hayatına dair detaylar haberimizde.

HÜSNÜ GÜRELİ KİMDİR?

Hüsnü Güreli 1952 yılında İstanbul'da doğdu. Türk avukat, yeminli mali müşavir ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanvekili. Orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Baro avukatı sertifikası alarak iş hayatına hesap uzmanı ve sınav birincisi olarak başlayan Güreli, kendisine ait Güreli Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'yi kurdu ve yeminli mali müşavir ve ortak baş denetçi unvanlarını kazandı. Uluslararası bir danışmanlık firması olan Baker Tilly International'ın Türkiye temsilcisi ve ortağı olan Güreli İngilizce bilmektedir. Önceki dönemlerde Beşiktaş yönetim kurullarında görev alan Güreli, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Ocak 2012'de Mehmet Ali Aydınlar'ın istifası üzerine vekaleten Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevini devraldı. 27 Şubat 2012 tarihinde görevini yeni başkan seçilen Yıldırım Demirören'e devretti.