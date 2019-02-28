Nihat Özdemir kimdir? sorusu Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığından sonra gündeme geldi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti. Demirören yaptığı açıklamada, "İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum" dedi. Demirören'in istifasının ardından Haziran 2019'da yapılacak TFF başkanlık seçimine kadar başkanlık görevini Hüsnü Güreli ve Nihat Özdemir yürütecek. Nihat Özdemir'in hayatından detaylar haberimizde.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950'de Diyarbakır'da doğdu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski 2. başkanı ve basın sözcülüğü görevini yaptı. Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, inşaat alanlarında yatırımları vardır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. Limak, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın ve İstanbul Havalimanı'nın hissedarıdır.

Nihat Özdemir, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.