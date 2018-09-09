Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, Y.K. ve F.K. isimli iki kardeş, önceki gün Sümerevler Mahallesi Abuzer Yıldırım Taziye Evi'nde taziyesi olan ve 2011 yılında yaşanan bir cinayet olayından dolayı aralarında husumet bulunan H.Ö.'nün üzerine rastgele araç içerisinden tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler taziye evinin duvarlarına, kapılarına ve pencerelerine isabet etti.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

İHA'nın haberine göre yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. Durum üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekipleri zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında her iki şüpheli, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Bozhöyük köyü yakınında yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak kent merkezine getirilip burada polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin üst aramalarında ise olayda kullanılan 1 adet tabanca ele geçirildi. Emniyette ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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