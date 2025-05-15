Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!

İstanbul Sultangazi'de olay, dün saat 16.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen kasklı bir kişi, alacak meselesinden husumetli olduğu kişiyi bir iş yerinin önünde gördü.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI DHA'daki habere göre motosikletini bıraktıktan sonra yaya olarak iş yerinin önüne gelen şüpheli, silahla peş peşe ateş etti.

HUSUMETLİSİNİN YANINDAKİNİ VURDU REKLAM Bu sırada husumetlisinin yanında buluna kişi, silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.