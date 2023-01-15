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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Husumetlisini vurmaya gitti, yanlış kişiyi öldürdü - Güncel öne çıkan haberler
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Husumetlisini vurmaya gitti, olayla ilgisi olmayan 5 çocuk babasını öldürdü

İstanbul'da, silahlı saldırgan husumetlisinin oturduğu kahvehaneye girerek ateş açtı. Saldırıda olayla ilgisi olmayan 5 çocuk babası Mustafa Kandemir (62) hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kandemir'in yeğeni Mehmet Zengil, "Hiç suçu yokken oturduğu yere bir tane cani geliyor, sağa sola hedef gözetmeksizin ateş ediyor, dayım da can veriyor. Hiç suçu günahı olmayan insan." dedi

Son dakika: Husumetlisini vurmaya gitti, yanlış kişiyi öldürdü - Güncel öne çıkan haberler
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DHA

İstanbul'da, kahvehanede oturan husumetlisini vurmaya giden şüpheli, olayla ilgisi olmayan 5 çocuk babası Mustafa Kandemir'i (62) öldürdü. Olayda 2 kişi de yaralandı. Şüphelinin olaydan sonra etrafa ateş ederek kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, cuma günü saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde kahvehanede meydana geldi. Bir kişi, husumetlisinin kahvehanede oturduğunu duydu. Kahvehaneye giden şüpheli, belindeki tabancayı çıkararak içerideki husumetlisine ateş etti. Ancak kahvehanedekilerin müdahale için ayağa kalkmasından korkan şüpheli bu sefer hedef gözetmeden ateş etmeye başladı.

KURŞUNLARDAN BİRİ 5 ÇOCUK BABASINA İSABET ETTİ

Hayatını kaybeden Mustafa Kandemir
Hayatını kaybeden Mustafa Kandemir

Kurşunlardan biri olayla ilgisi bulunmayan 5 çocuk babası Mustafa Kandemir'in boynuna isabet etti. Saldırıda 2 kişi daha yaralandı. Şüpheli, 3 kişiyi yaraladıktan sonra kahveden çıkarak kaçmaya başladı. Kaçarken sağa sola ateş eden şüpheliyi bir kişi de kovaladı ancak yakalayamadı.

HASTANEDE MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Kandemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa Kandemir'in yakınları cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kandemir'in yakınları Adli Tıp Kurumu'nda DHA'ya konuştu.

"KAHVEDE ÇAY İÇMEYE GİDİYOR, 5 ÇOCUĞU VARDI"

Mustafa Kandemir'in yakını Osman Cengiz, "Amcamın oğlu oluyor, kahvehanede oturmuş arkadaşlarıyla. Biri gelmiş rastgele ateş açmış. 2 mermi amcama denk gelmiş, bir mermi başkasına, bir mermi de husumetli olduğu kişinin bacağına denk geliyor, amcam da hastanede vefat ediyor. Saldırganı tanımıyoruz, kim olduğunu da bilmiyoruz. Masum bir şekilde kahvede oturmuş, kahvehanede gelişi güzel ateş açılınca amcama gelmiş. Kuruyemiş dükkanı vardı orada, oradan çıkıp kahvede çay içmeye gidiyor, 5 çocuğu vardı. Biz böyle insanların beline silah koyup gezmesinden rahatsızız istiyoruz ki adalet yerini bulsun" dedi.

"HİÇ SUÇU GÜNAHI OLMAYAN İNSAN"

Mustafa Kandemir'in yeğeni Mehmet Zengil ise, "Hiç suçu yokken oturduğu yere bir tane cani geliyor, sağa sola hedef gözetmeksizin ateş ediyor, dayım da can veriyor. Bu şahıs yakalansın böyle şeyler artık yaşanmasın. Ortalık Teksas'a dönmüş dışarı çıkmaya korkuyoruz, böylelerinin yakalanıp cezasını çekmesini istiyoruz. Hiç suçu günahı olmayan insan. 5 çocuklu, 62 yaşında vefat etti" diye konuştu.

"ÖNCE 5 EL SIKTI SONRA KAÇARKEN DE SIKTI"

Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaf olan Nahit Aydın, "İçerde müşterim vardı. Bir anda silah sesi geldi. Sonra biri aşağıya doğru koşarak ateş etmeye devam etti. Olayın olduğu yere hiç gitmedim. Nedenini de bilmiyorum. Silah seslerini ilk duyduğumda korkmadım ama ikinci kere ateş edilince korktum. Önce 5 el kahvehanede sıktı. Orada 5 mermi kovanı var zaten. Sonra da kaçarken 3-4 el ateş etti. Kovalayan vardır da ben göremedim" dedi.

Mustafa Kandemir'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Sultangazi Hz. Yusuf Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrası Kandemir, Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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