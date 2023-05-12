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Hyundai yeni i20'nin fotoğraflarını paylaştı

Hyundai, yakın zamanda tasarımıyla yollara çıkacak yeni i20'nin fotoğraflarını paylaştı

Hyundai yeni i20'nin fotoğraflarını paylaştı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, makyajlanan otomobilin güvenlik ve sınıfının en iyisi bağlantı özellikleri, B segmentine şık bir alternatif sunuyor.

Yeni i20, şık ve modern bir dış görünüme sahip. Ön tamponun yeni şekli ve deseni, sportif radyatör ızgarasıyla birleşerek görsellik oluşturuyor.

Sportif unsurlarla zarif bir görünüm oluşturmak için geliştirilen bir diğer kısım ise arka tampon. Yeniden tasarlanmış bu arka tampona Z şeklindeki LED stop lambaları eşlik ediyor.

Hyundai i20, yeni tasarlanmış 16 ve 17 inç jantlarıyla da dinamik görüntüsünü destekliyor.

Model, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde sportif duruşunu koruyor. Bu özellikler, hava direncini düşürerek aracın aerodinamiğini de geliştiriyor.

Dinamik tasarımı ve aerodinamik özellikleri sayesinde üstün bir yol tutuşa sahip olan i20, yakıt verimliliğinde başarılı.

Yeni i20, kompakt B segmenti boyutlarıyla kullanıcılarına oldukça geniş bir iç hacim sunuyor. Bunun yanı sıra arka koltuklar dik konumdayken 352 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

Arka koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.165 litreye kadar çıkıyor. Hyundai ürün yelpazesine eklenen bu yeni model, sekiz gövde rengi ve isteğe bağlı siyah tavanla sunuluyor.

Mevcut renklere eklenen yeni metalik sarı, gri ve meta mavi, makyajlı i20’nin yeni özellikleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda sürücünün ve yolcuların ruh halini yeniden canlandırması için de kokpitin bazı bölümlerinde sarı renge yer verilmiş.

Yeni i20, araç içi deneyimini yolcular için daha da kolay hale getiren en son bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor. Hyundai i20, standart 4,2 inç LCD ekran, USB type-C, 4G ağına dayalı ikinci nesil eCall ve Over-the-Air (OTA) harita güncellemeleri ile donatılıyor.

Makyajlı model, isteğe bağlı olarak 10,25 inç gösterge, 10,25 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı ve en gelişmiş Bluelink telematik güncellemesini de sunuyor.

Hyundai Smart Sense güvenlik özellikleri de artık standart. Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA) artık bisikletlileri de içeriyor.

FCA, öndeki araçlarla mesafeyi algılayarak olası kazaları tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın mevcut şeritte kalmasını sağlıyor.

Arka Çapraz Trafik Asistanı (RCCA), arkadaki ve yandaki araçlarla olası çarpışma riski algıladığında park yerinden geri geri çıkarken otomatik fren uyguluyor.

Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), sağ veya sol şeritte bir araç algılandığında dikiz aynalarında beliren görsel uyarıları kullanıyor.

Navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici (NSCC) ise otoyollardaki virajları veya düzlükleri tahmin etmek için aracın navigasyon sistemini kullanıyor ve daha güvenli sürüş için hızı ayarlıyor.

Sürücüler için akıllı bir seçim olan yeni i20, zarif ve sportif bir tasarım arayanların ilgisini çekecek. Yenilenen model, daha iyi araç içi aydınlatma için mevcut ampullerini LED teknolojisiyle değiştiriyor ve çok renkli ortam ışıklarına kavuşmuş oluyor.

i20, iç aydınlatmanın rengini yolcuların ruh hallerine göre ayarlayabiliyor. Araçta müzik keyfi için de BOSE Premium ses sistemine yer veriliyor.

Yeni i20'nin üretimine 2023'ün üçüncü çeyreğinde Hyundai'nin İzmit’teki fabrikasında başlanacak ve daha sonra Avrupa ve Türkiye’de eş zamanlı satışa sunulacak.

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