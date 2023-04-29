I ile başlayan erkek isimleri, az bir alternatif sunsa da mevcut isimlerin anlam zenginliği nedeniyle sık sık tercih edilir. Siz de yakın bir zamanda bir erkek bebeğiniz olacağını öğrendiyseniz I harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini inceleyebilirsiniz. I harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları arasından bir seçim yaparak, çocuğunuz için en doğru ismi bulabilirsiniz.
I ile Başlayan Erkek İsimleri
I ile başlayan erkek isimleri arasında henüz keşfedilmemiş ya da nadir bilinen isimler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra geçmişten günümüze gelmeyi başarmış isimler de yer almaktadır. Pek çoğunun anlamı ise kahraman, yiğit, cömert, güçlü ve korkusuz kişi anlamına gelmektedir. Bu nedenle pek çok ailenin öncelik verdiği isimleri içinde barındırır. Eğer siz de bu kategoride yer alan isimleri merak ediyorsanız I ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.
I Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Ibra: Aklanma, beraat etme
- Idık: Mübarek
- Idıkut: Hükümdar oğlu
- Ilbeyi: Osmanlı döneminde ileri gelen kişiler için kullanılan unvan
- Ilcan: Ağaç gövdesi
- Ildır: Parıltı, ışıltı
- Ildız: Yıldız
- Ilgar: Hücum, akın
- Ilgaz: Akın, dört nala koşan, hücum
- Ilgazer: Ilgaz Dağları’nın kahramanı, yiğidi
- Ilgı: Köken
- Ilgısoy: Köklü soy
- Ilgıt: Yavaş yavaş esen rüzgâr, yel
- Ilıcan: Her konuda ılımlı olan kimse
- Ilkutay: Kutsal ülke, kutsal şehir
- Ilsu: Ülkenin bereketli suyu
- Ira: Öz, karakter
- Irak: Uzak
- Iraz: Rıza gösteren, boyun eğen
- Irız: Yiğit kişi
- Irşad: Doğru yolu gösteren, uyaran kişi
- Isra: Muhammed’in Miraç gecesinde bulunduğu hal
- Işık: Aydınlık
- Işıkalp: Işık saçan yiğit
- Işıkay: ışık saçan ay
- Işıker: Işık saçan yiğit, ışık askeri
- Işınbay: Zengin ve aydın kişi
- Işınsoy: Aydınlık bir soya mensup
- Işıt: Aydınlat anlamında
- Işıtan: Bilgisi ile çevresini aydınlatan
- Işkın: Filiz
- Itır: Yaprakları güzel kokan bir bitki türü
- Itri: Itır gibi güzel kokan
- Izhar: Meydana çıkarma
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