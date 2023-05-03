Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Aile I ile Başlayan Kız İsimleri: I Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
ABONE OL

I ile başlayan kız isimleri: I harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne ve baba adayları, bebek haberini aldığı ilk andan itibaren isim araştırması yapmaya başlamaktadır. Dünyaya gelecek bebekleri için öncelikle hem kız hem de erkek isimlerine göz atmaktadır. Bu süreçte ihtimalleri değerlendiren ebeveynler, bebeklerinin cinsiyetini öğrendiği andan itibaren ise isim araştırmalarını daraltarak, sürecin daha hızlı işlemesini sağlar. Her anne ve baba, bebeğine en uygun ismi araştırırken, ismin anlam değerini de ön planda tutar.

I ile Başlayan Kız İsimleri: I Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

I ile başlayan kız isimleri, çok fazla alternatife sahip olmasa da bu kategoride yer alan tüm isimler; modern çağa uygun, nadir kullanılan ya da geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış isimlerdir. Bu nedenle anne ve baba adaylarının öncelik tanıdığı isimler arasında olmayı başarır. I harfi ile başlayan kız bebek isimleri, dönem dönem internet üzerinden araştırılan konular arasına girmektedir. Peki, I harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir? İçeriğimizin devamında I ile başlayan kız isimlerini inceleyebilirsiniz.

I ile Başlayan Kız İsimleri

Dünyanın en güzel hislerinden biri, anne-baba olma duygusudur. Aileye yeni katılacak minicik bir bebek için her şeyin en güzeli ve en iyi seçilir. Onun hayatını güzelleştirecek tüm olay ve durumlar gözden geçirilir. Ancak bu süreçte harekete geçilen ilk iş, anlamlı bir isim araştırması yapmaktır. Her anne ve baba adayı, bebekleri dünyaya gelmeden önce en güzel ismi bulmaya çalışır. Sizler için I ile başlayan kız bebeği isim önerilerini araştırdık. İçeriğimizi inceleyerek, kızınız için en güzel, en anlamlı ve en doğru ismi bulabilirsiniz.

I Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Iğıl: Ağır ağır akan su
  • Ihlamur: Çiçeği kurutularak çay yapılan ve şifa niyetiyle içilen güzel kokulu bitki
  • Ildem: Yaptığı işlerden pişmanlık duymayan
  • Ildır: 1) Parıldayan, ışıldayan. 2) Alacakaranlık.
  • Ildız: Yıldız
  • Ilgaz: Akın, hücum, dört nala koşan
  • Ilgım: Serap, çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanılgısı
  • Ilgın: Çit bitkisi olarak kullanılan ağaççık, kumlu topraklarda yetişen çit bitkisi
  • Ilgıt: Yavaş yavaş esen
  • Irak: Uzak
  • Irmak: Akarsu, dere gibi olan su kaynağı
  • Işık: Nur, aydınlık
  • Işıl: Parlak olan, ışıldayan
  • Işılay: Mehtap, ay ışığı
  • Işın: Işık kaynağından süzülen ışık demeti anlamında
  • Işınsu: Aydınlık ve berrak su anlamında
  • Itır: Sardunyagillerden olan güzel kokulu çiçek
  • Izgın: Tohumlarının yağı çıkarılan bitki türü

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İ ile Başlayan Erkek İsimleri: İ Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL İ ile başlayan erkek isimleri
I ile Başlayan Erkek İsimleri: I Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL I ile başlayan erkek isimleri
H ile Başlayan Kız İsimleri: H Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL H ile başlayan kız isimleri
H ile Başlayan Erkek İsimleri: H Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL H ile başlayan erkek isimleri
G ile Başlayan Kız İsimleri: G Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL G ile başlayan kız isimleri
G ile Başlayan Erkek İsimleri: G Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL G ile başlayan erkek isimleri
F ile Başlayan Kız İsimleri: F Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL F ile başlayan kız isimleri
F ile Başlayan Erkek İsimleri: F Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL F ile başlayan erkek isimleri
E ile Başlayan Kız İsimleri: E Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL E ile başlayan kız isimleri
E ile Başlayan Erkek İsimleri: E ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL E ile başlayan erkek isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.