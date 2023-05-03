I ile başlayan kız isimleri, çok fazla alternatife sahip olmasa da bu kategoride yer alan tüm isimler; modern çağa uygun, nadir kullanılan ya da geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış isimlerdir. Bu nedenle anne ve baba adaylarının öncelik tanıdığı isimler arasında olmayı başarır. I harfi ile başlayan kız bebek isimleri, dönem dönem internet üzerinden araştırılan konular arasına girmektedir. Peki, I harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir? İçeriğimizin devamında I ile başlayan kız isimlerini inceleyebilirsiniz.
I ile Başlayan Kız İsimleri
Dünyanın en güzel hislerinden biri, anne-baba olma duygusudur. Aileye yeni katılacak minicik bir bebek için her şeyin en güzeli ve en iyi seçilir. Onun hayatını güzelleştirecek tüm olay ve durumlar gözden geçirilir. Ancak bu süreçte harekete geçilen ilk iş, anlamlı bir isim araştırması yapmaktır. Her anne ve baba adayı, bebekleri dünyaya gelmeden önce en güzel ismi bulmaya çalışır. Sizler için I ile başlayan kız bebeği isim önerilerini araştırdık. İçeriğimizi inceleyerek, kızınız için en güzel, en anlamlı ve en doğru ismi bulabilirsiniz.
I Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
- Iğıl: Ağır ağır akan su
- Ihlamur: Çiçeği kurutularak çay yapılan ve şifa niyetiyle içilen güzel kokulu bitki
- Ildem: Yaptığı işlerden pişmanlık duymayan
- Ildır: 1) Parıldayan, ışıldayan. 2) Alacakaranlık.
- Ildız: Yıldız
- Ilgaz: Akın, hücum, dört nala koşan
- Ilgım: Serap, çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanılgısı
- Ilgın: Çit bitkisi olarak kullanılan ağaççık, kumlu topraklarda yetişen çit bitkisi
- Ilgıt: Yavaş yavaş esen
- Irak: Uzak
- Irmak: Akarsu, dere gibi olan su kaynağı
- Işık: Nur, aydınlık
- Işıl: Parlak olan, ışıldayan
- Işılay: Mehtap, ay ışığı
- Işın: Işık kaynağından süzülen ışık demeti anlamında
- Işınsu: Aydınlık ve berrak su anlamında
- Itır: Sardunyagillerden olan güzel kokulu çiçek
- Izgın: Tohumlarının yağı çıkarılan bitki türü
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