HABERTURK.COM

I ile başlayan kız isimleri, çok fazla alternatife sahip olmasa da bu kategoride yer alan tüm isimler; modern çağa uygun, nadir kullanılan ya da geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış isimlerdir. Bu nedenle anne ve baba adaylarının öncelik tanıdığı isimler arasında olmayı başarır. I harfi ile başlayan kız bebek isimleri, dönem dönem internet üzerinden araştırılan konular arasına girmektedir. Peki, I harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir? İçeriğimizin devamında I ile başlayan kız isimlerini inceleyebilirsiniz.

I ile Başlayan Kız İsimleri

Dünyanın en güzel hislerinden biri, anne-baba olma duygusudur. Aileye yeni katılacak minicik bir bebek için her şeyin en güzeli ve en iyi seçilir. Onun hayatını güzelleştirecek tüm olay ve durumlar gözden geçirilir. Ancak bu süreçte harekete geçilen ilk iş, anlamlı bir isim araştırması yapmaktır. Her anne ve baba adayı, bebekleri dünyaya gelmeden önce en güzel ismi bulmaya çalışır. Sizler için I ile başlayan kız bebeği isim önerilerini araştırdık. İçeriğimizi inceleyerek, kızınız için en güzel, en anlamlı ve en doğru ismi bulabilirsiniz.

I Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Iğıl: Ağır ağır akan su

Ağır ağır akan su Ihlamur: Çiçeği kurutularak çay yapılan ve şifa niyetiyle içilen güzel kokulu bitki

Çiçeği kurutularak çay yapılan ve şifa niyetiyle içilen güzel kokulu bitki Ildem: Yaptığı işlerden pişmanlık duymayan

Yaptığı işlerden pişmanlık duymayan Ildır: 1) Parıldayan, ışıldayan. 2) Alacakaranlık.

1) Parıldayan, ışıldayan. 2) Alacakaranlık. Ildız: Yıldız

Yıldız Ilgaz: Akın, hücum, dört nala koşan

Akın, hücum, dört nala koşan Ilgım: Serap, çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanılgısı

Serap, çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanılgısı Ilgın: Çit bitkisi olarak kullanılan ağaççık, kumlu topraklarda yetişen çit bitkisi

Çit bitkisi olarak kullanılan ağaççık, kumlu topraklarda yetişen çit bitkisi Ilgıt: Yavaş yavaş esen

Yavaş yavaş esen Irak: Uzak

Uzak Irmak: Akarsu, dere gibi olan su kaynağı

Akarsu, dere gibi olan su kaynağı Işık: Nur, aydınlık

Nur, aydınlık Işıl: Parlak olan, ışıldayan

Parlak olan, ışıldayan Işılay: Mehtap, ay ışığı

Mehtap, ay ışığı Işın: Işık kaynağından süzülen ışık demeti anlamında

Işık kaynağından süzülen ışık demeti anlamında Işınsu: Aydınlık ve berrak su anlamında

Aydınlık ve berrak su anlamında Itır: Sardunyagillerden olan güzel kokulu çiçek

Sardunyagillerden olan güzel kokulu çiçek Izgın: Tohumlarının yağı çıkarılan bitki türü

ÖNERİLEN VİDEO