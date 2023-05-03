İ ile başlayan kız isimleri de pek çok anne ve baba adayının ilgisini çekmektedir. Belli dönemlerde İ harfi ile başlayan kız bebek isimleri, internet üzerinden en çok aranan konular arasına girmektedir. Peki, İ harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir? İşte cevabı…
İ ile Başlayan Kız İsimleri
Aldığımız isimler, hayatımız boyunca taşıyacağımız bir kimlik görevi gördüğü için kendi çocuklarımızın ismini koyarken daha özenli ve dikkatli davranırız. Oldukça hassas bir konu olan isimler, özellikle yeni anne-baba adaylarının yakından takip ettiği ve internet üzerinden araştırdığı bir konudur. İ ile başlayan kız isimlerini merak ediyorsanız İ ile başlayan kız bebeği isim önerilerini sizler için sıraladık.
İ Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
- İclal: Saygı, ikram, büyüklük
- İçim: Çok alımlı, tat alınacak kadar güzel, çekici
- İdil: Kır yaşamını anlatan şiir ya da kısa yazı
- İffet: Ahlak kurallarına uygun yaşayan kadın
- İkbal: Mutlu, şanslı, talihli
- İklim: Bir bölgenin ortalama hava durumunu belirleyen meteorolojik olaylar
- İkra: Muhammed’e inen ilk vahiy, “oku”
- İkram: Sunma
- İlaf: Kureyş suresinde geçen isim, sevmek ve uzlaşmak
- İlarya: Gümüş balığının küçüğüne verilen isim
- İlayda: Su perisi
- İlenay: Gülen ay anlamında
- İlgi: bağ, alaka
- İlkgül: Ailede doğan ilk kız çocuğuna verilen isim
- İlknur: İlk gelen nur
- İlksen: Her şeyden önce sen anlamında
- İlke: Temel bilgi, davranış kuralları
- İlkim: İlk doğan çocuğum anlamında
- İlkin: Öncelikli olan
- İlay: Bulunduğu ülkenin en güzel kızı
- İlsu: Ülkenin suyu
- İlmiye: İlim sahibi, ilme mensup olan
- İmge: Düşüncelerin beyinde yarattığı görüntü, düş
- İlter: Ülkesini seven, gözeten
- İlya: 1) Göz bebeği. 2) Yüksek mertebe 3) Yağmurlara hükmeden İsrail peygamberi
- İnci: İstiridyelerin içinden çıkan taş, değerli taş
- İncifem: İnci kadar güzel olan
- İncilay: Ayın en ince olduğu an
- İpar: Yüksek dağların kar tutmayan alanlarında yetişen çiçek ismi
- İpek: Kozadan elde edilen ve kumaş dokumada kullanılan tel
- İrem: Cennete benzetilen bahçe, bahçeleriyle ünlü masal kenti
- İris: Mitolojide tanrıların elçisi olarak bilinen karakter
- İrva: Bol bol sulamak anlamında
- İsmet: Haramdan ve günahtan çekinen
- İsmihan: Hükümdar adı
- İsra: Bir yerden başka bir yere ışınlanma, Hz. Muhammed’in Miraç gecesi içinde bulunduğu hal
- İstek: Bir şeyi isterken duyulan içsel eğilim
- İyem: İyilik, güzel olan, güzellik
- İzel: Güzel el izi
- İzem: Yüce, ulu
- İzgi: Zeki ve güzel kişi
- İzlem: İzlemek eyleminden türetilmiş isim
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