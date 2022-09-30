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Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sebebiyle yaklaşık 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı. Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak 'hayatı tehdit eden' kasırga konusunda uyarıda bulundu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    Ian Kasırgası, ABD'yi yıktı geçti. Kasırganın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    Kasırga nedeniyle birçok yol hasar görürken; teknelerin karalara çıktığı, uçakların takla atarak paramparça olduğu ve bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak "hayatı tehdit eden" kasırga konusunda uyarıda bulundu.
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    Florida Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, Lee ve Charlotte ilçelerinde kasırga nedeniyle mahsur kalan 500'ün üzerinde kişinin kurtarılarak polis ve askerlerin de yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi.
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    Fort Myers bölgesinde vatandaşlar, kasırga öncesi oluşabilecek akaryakıt sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarında sıra oluşturdu.
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    ABD Başkanı Joe Biden, acil durum merkezinden yaptığı açıklamada Ian Kasırgası'nın Florida tarihindeki en ölümcül kasırga olduğunu belirtti ancak ölü sayısına ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    Joe Biden, yaptığı açıklamada "Rakamlar hala net değil ancak aldığımız ilk bilgiler önemli bir yaşam kaybına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    Kasırganın ardından hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
  • Ian Kasırgası'nın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

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