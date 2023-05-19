19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız için İstanbul Maltepe'de; pop, rock ve rap müziğin önemli isimleri bir araya geliyor. Söz konusu konsere gitmeyi düşünen vatandaşlar için hem etkinlikte sahne alacak sanatçılar hem de konserin başlama saati ile ilgili bilgileri derledik!