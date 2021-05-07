İBB: Bakırköy'de halk ekmek büfesi kundaklandı 0:00 / 0:00

DHA

Yangın, İBB'ye ait halk ekmek büfesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan halk ekmek büfesinde çıkan yangını gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu.

DHA'nın haberine göre, bu sırada alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası halk ekmek büfesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yangınla ilgili açıklama yaptı. Ongun, "İstanbul İtfaiyemizin raporuna göre Bakırköy'deki Halk Ekmek büfemiz MOBESE kayıtlarında tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yakılmıştır. Sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ediyor" denildi.