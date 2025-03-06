İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen duyurdu

Cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum.



Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız. pic.twitter.com/mEVdX0UxzT — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2025

İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı videolu paylaşımında şunları söyledi:

"Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili vatandaşlarım, önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum.

Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım. Tek derdim, tek hayalim, bu iktidarın yerle bir ettiği devlet yapısını, ekonomiyi, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek.

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Devleti bir avuç insanın değil, milletin çıkarlarının, milletin güvenliğinin bekçisi haline getirmek. Bunu da ancak hep birlikte başarabiliriz. Bu bozuk düzeni ancak her aşaması en geniş uzlaşmayla belirlenen ilkeli, erdemli bir dayanışmayla değiştirebiliriz.

Partimizin gerçekleştireceği ön seçim, ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır. Ön seçimde ortaya koyacağımız irade, bu bozuk düzeni değiştirmek isteyen herkese uzatılmış onurlu, güçlü bir dost eli olacak. Ön seçimde partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek.

Biz 23 Mart'ta partimizin iradesini ortaya koyacağız ve bu ülkenin tüm cumhuriyetçilerine, demokratlarına, yurtseverlerine dönüp kurtuluş yok tek başına. Haydi hep birlikte görev başına diyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye kazanacak. Milletin hakkı milletin olacak."