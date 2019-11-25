2020 Üç aylar ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. İBB 2019 burs başvuruları 24 Kasım 2019 Pazar günü itibariyle sona erdi. İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 lira burs yardımında bulunacak. Peki,İBB 2019 burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması...

İBB 2019 BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB 2019 burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada;

Sevgili öğrenciler,

Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.

Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.

Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı