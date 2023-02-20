Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İBB bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır ve tahliye işlemi yapılır mı?

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yaşadıkları binaların güvenliğini sorgulamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların "Hızlı Bina Tarama Yöntemi" ile binalarının risk durumunu sorgulayabilmeleri için proje başlattı. Peki, hızlı bina tarama işlemi nedir ve bina tahliye edilir mi? İşte, bina tespit uygulamasına dair bilinmesi gereken ayrıntılar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İBB bina hasar tespit başvurusu nereye ve nasıl yapılır,tahliye işlemi yapılır mı?

    İBB HASAR TESPİT BAŞVURUSU NEDİR?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili yıkıcı boyutta etkiledi. Uzmanlar beklenen Marmara depremine karşı önlemler alınması için uyarılarılarını sürdürmeye devam ediyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi hasarlı binaları tespit etmek için "İBB Bina Tespit Uygulaması"nı hayata geçirdi.
  • İBB bina hasar tespit başvurusu nereye ve nasıl yapılır,tahliye işlemi yapılır mı?

    Hızılı Tarama yöntemi ile 2000 yılı öncesi yapılan binalar ikincikademe değerlendirme yöntemleri kullanılarak, mümkün olan en hızlı şekilde deprem risk durumu analiz ediliyor.

     
  • İBB bina hasar tespit başvurusu nereye ve nasıl yapılır,tahliye işlemi yapılır mı?

    HIZLI TARAMA NASIL YAPILIR VE TAHLİYE İŞLEMİ YAPILIR MI?

    Hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan bir tarama yöntemidir.

    Değerlendirme ile binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınması bir rölöve hazılanır. Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülür ve bir kolondan sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülür.

     

     
  • İBB bina hasar tespit başvurusu nereye ve nasıl yapılır,tahliye işlemi yapılır mı?

    Saha yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademiyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilir ve deprem güvenlik oranı çıkarılır. Puana göre maliklere binanın mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme verilir. Çalışma kapsamında binaya karot testi işlemler yapılarak herhangi bir numune alımı yapılmamaktır. Dolayısıyla sadece rapor verilir ancak tahliye işlemi yapılmaz.
  • İBB bina hasar tespit başvurusu nereye ve nasıl yapılır,tahliye işlemi yapılır mı?

    İBB HASAR TESPİTİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bina durumu tespiti için hazırlanmış olan web sitesine giriş yaparl gerekli bilgileri doldurtuktan sonra randevu oluşturabilirsiniz. Bina incelemelerinde herhangi bir ücret talep edilmez.

     
  • İBB bina hasar tespit başvurusu nereye ve nasıl yapılır,tahliye işlemi yapılır mı?

    SONUÇLARA GÖRE PUANLAR NE ANLAMA GELİR?

    Belediye tarafından yapılan incelemer sonucunda binaların güvenlik oranları şu şekildedir;

    A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

    B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

    C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

    D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

    E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)

    Bildirilen sonuçlar şu ana kadar yapılan çalışmalar üzerinden gerçekleştirilmiş olup, sahada kontrol çalışmaları tarafımızca sürdürülmektedir. Bu nedenle bildirilen sonuçlar kesin nitelik arz etmemektedir. Binanızla ilgili kesin nitelikte sonuç talep etmeniz halinde, 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sitesinde listesini yayınlamış olduğu lisanslı ve bu tür incelemeler için yetkilendirilmiş kamu kuruluş ve özel firmalarca inceleme yaptırmanız gerekmektedir.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.