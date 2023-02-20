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Büyük depremler Dünya'nın hem şeklini değiştiriyor hem de günü kısaltıyor!

NASA, tarafından belirlenen verilere göre Dünya'da meydana gelen büyük depremler, dönüş hızını etkiliyor ve 24 saatte tamamlanan gün dönümü kısalmaya başlıyor. NASA'nın bu tespiti Endonezya'da meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremden sonra ortaya çıktı. Büyük depremler Dünya'nın hem biraz şeklini değiştiriyor hem de dönüşü etkileyerek günü kısaltıyor. Peki, nasıl?

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  • Büyük depremler Dünya'nın hem şeklini değiştiriyor hem de günü kısaltıyor! Depremlerin Dünya'ya etkisi nedir?

    DEPREMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİNİ VE DÖNÜŞÜNÜ ETKİLİYOR

    NASA'nın bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre özellikle Endonezya'da meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki yüksek yıkımlara neden olan depremler Dünya'nın dönüş hızını etkiliyor ve şeklini değiştiriyor. 
  • Büyük depremler Dünya'nın hem şeklini değiştiriyor hem de günü kısaltıyor! Depremlerin Dünya'ya etkisi nedir?

    NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi, Greenbelt Md'den Dr. Benjamin Fong Chao ve NASA'nın Pasadena, California, Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Dr. Richard Gross, tüm depremlerin Dünya'nın dönüşü üzerinde etkilerinin olduğunu söylüyor. Ancak bu etkiler çok zor fark ediliyor.
  • Büyük depremler Dünya'nın hem şeklini değiştiriyor hem de günü kısaltıyor! Depremlerin Dünya'ya etkisi nedir?

    Chao  "Kütle hareketini içeren herhangi bir dünyevi olay, mevsimsel hava koşullarından araba sürmeye kadar Dünya'nın dönüşünü etkiler" diyor. Chao ve Gross depremlerin Dünya'nın dönüşünü hem gün uzunluğu hem de Dünya'nın yer çekimi alanındaki değişimler üzerinde inceliyorlar. 
  • Büyük depremler Dünya'nın hem şeklini değiştiriyor hem de günü kısaltıyor! Depremlerin Dünya'ya etkisi nedir?

    GÜNLER 2,58 MİKROSANİYE KISALDI

    Depremlerin şimdiye kadar bilinen 24 saatlik gün uzunluğunu, 2,58 mikrosaniye kadar azalttığı kanıtlanmıştır. Ayrıca Kuzey Kutu'nu 2,5 santimetre kaydırmıştır. Depremler sonucu oluşan 24 saatlik günlük zaman diliminin kısalması, bir patencinin kollarına vücuduna yaklaştırmasına benzer bir mikrosaniyeden oluşuyor.

     
  • Büyük depremler Dünya'nın hem şeklini değiştiriyor hem de günü kısaltıyor! Depremlerin Dünya'ya etkisi nedir?

    ŞEKLİ DAHA AZ YASSI

    Depremler ayrıca Dünya'nın şeklini de değiştiriyor. Dünya'nın basıklığı (üstte düzleşme ve ekvatora doğru şişme) küçük bir miktarda azalmış durumda. Depremler Dünya'nın şeklini daha az yassı hale getiriyor.

    Kaynak: NASA

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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