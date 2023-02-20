NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi, Greenbelt Md'den Dr. Benjamin Fong Chao ve NASA'nın Pasadena, California, Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Dr. Richard Gross, tüm depremlerin Dünya'nın dönüşü üzerinde etkilerinin olduğunu söylüyor. Ancak bu etkiler çok zor fark ediliyor.