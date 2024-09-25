İBB burs başvurusu gündemde yer alıyor. 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verileceği açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı." dedi. Eğitim desteği olarak öğrencilere verilecek olan İBB burs başvuru detayları sorgulanıyor. İşte İBB burs başvuru ekranı ve tüm detaylar