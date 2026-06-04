Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İBB davasında 45. duruşma

        İBB davasında 45. duruşma

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 45. duruşması sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 19:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB davasında 45. duruşma

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu söz aldı.

        Sanık İmamoğlu, koyulan kurallara itirazı olduğunu ifade ederek, "1 aylık tutukluluk inceleme kuralı koydunuz ama bunu değiştirmek ve esnetmek sizin uhdenizde. 1 ayı 1 haftaya indirebilirsiniz, anlık bile karar verebilirsiniz. Bunu talep olarak size iletiyorum." dedi.

        Sağlık sorunları yaşayanlar olduğunu kaydeden İmamoğlu, salonda savunmaları dinlerken kendini tutamadığını, belki yapmaması gereken davranışlar yaptığını, ancak bunun insani bir şey olduğunu söyledi.

        Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın, "Talebinizi aldık. Şu anda topladığımız tüm talepleri ara kararda karara bağlayacağız. 1'inci celse biterken hepsini ara karara bağlayacağız. Başka talebiniz var mı?" şeklindeki sorusuna da İmamoğlu, kendisiyle ilgili bir talebinin olmadığını belirterek, sanıklar hakkındaki müsadere ve el koyma kararlarının kaldırılmasını talep etti.

        REKLAM

        TUTUKLU SANIK SİNAN SEPETÇİ'NİN SAVUNMASI

        İmamoğlu'nun taleplerinin ardından tutuklu sanık muhasebeci Sinan Sepetçi savunma yaptı.

        Sanık Sepetçi, şirket çalışanı olduğunu ve birilerinin verdiği ifadeden dolayı yargılandığını savunarak, "Ben muhasebe personeliyim. Benimle aynı bölümde çalışan 3 kişi daha var. Neden ben tutuklandım?" ifadesini kullandı.

        Hakkında isnat edilen eylemlerin Türkiye'de tüm muhasebe personelinin yaptığı basit işlemler olduğunu ve kendisinin olaylara müdahil olmadığını öne süren Sepetçi, hakkında ifade verenlerin yalan söylediğini iddia etti.

        TUTUKLU SANIK YAVUZ SALTIK'IN SAVUNMASI

        Tutuklu sanık İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık savunmasında, bilirkişi raporlarında yer alan ihalelerde usulsüzlükler olmadığını savunarak, bilirkişi raporlarının mahkemeyi yanıltma amacıyla hazırlandığını öne sürdü.

        Saltık, hileli davranışlarla ihalelere fesat karıştırdığı iddialarının sadece bilirkişi raporuna dayandığını savunarak, iddianamede bu durumla alakalı bir delilin bulunmadığını ve ihalelere katılımın engellemesi durumunun olmadığını söyledi.

        REKLAM

        Sanıklardan Fatih Keleş'in iddianamede yönetici olarak konumlandırıldığını anlatan sanık Saltık, Keleş'in kendisine talimat verebileceği bir konumda olmadığını, aralarında belediyede çalışırken bir ast, üst ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.

        Sanık Saltık, "Bizler belediye faaliyetleri için bir araya gelmiş, dostluk ve arkadaşlık ilişkisi içerisinde de olan insanlarız. Bizler mesai arkadaşıyız. Toplantılarda karşılaşıp merhaba dediğim insanlarla burada tanıştım. Her türlü örgüt üyeliği iddiasını reddediyorum. Bizler İBB'yi, ülkesini seven insanlarız. İddianamedeki tüm suçlamaların her birini reddediyorum." beyanında bulundu.

        TUTUKLU SANIK MUSTAFA KARAOĞLU'NUN SAVUNMASI

        Sanıklardan İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu da savunmasında, ihale komisyon görevlilerinin sorumluluklarını ve görevlerini anlatarak, suça konu iddianamede yer alan ihalelerde usulsüzlüklerin yaşanmadığını öne sürdü.

        Sanık Karaoğlu, ihale sözleşmelerinin usule uygun olarak gerçekleştiğini savunarak, iddianamedeki ihalelerle ilgili olarak verilen hizmetleri anlattı.

        Üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık Karaoğlu, tahliyesini ve beraatini istedi.

        Duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 8 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler

        Gaziantep'te, 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davada sanığın savunması dikkat çekti. Sanık, olayın ardından bağ evine giderek yemek yediklerini ve yaşananları arkadaşlarına anlattıklarını ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret