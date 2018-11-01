İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak, özel araç kullanımını azaltmak, toplu ulaşım ve aktarma alışkanlığı kültürünü kazandırmak amacıyla otobüs ve metrolar arasında ücretsiz aktarma imkanı sağlayan besleme hatları kademeli olarak devreye aldı.
Belediyeden alınan bilgiye göre, kent genelinde 32 hatta, ücretsiz aktarmalı ulaşım hizmeti veriliyor. Bu uygulamayla mevcut ve planlanan ulaşım projeleri kapsamında otobüs ve diğer ulaşım modları arasındaki tam entegrasyonun sağlanabilmesi hedefleniyor.
"Besleme hatları" olarak değerlendirilen ücretsiz aktarma hizmeti; yolcu davranışları, yolculuk talepleri, sahada yapılan gözlemler, raylı sistem ve etkileşimindeki mevcut ve yeni açılan hatların analizi yapılarak belirlendi.
Besleme hatların aktarmasız yolculukları için tek biletli ücret tarifesi geçerli olmakla birlikte, bu hatlar ile diğer ulaşım modu (raylı sistem / deniz yolu) arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olarak tarifelendirildi.
Örneğin Pendik ilçesi Kavakpınar-Tavşantepe Metrosu kullanacak bir yolcu, KM2 otobüs hattını kullandığında, istanbulkartında sadece bir yerde kendisinden ücret alıyor. KM2 hattındaki bir otobüse bildiğinde ücret ödeyen vatandaş, metro hattı kullandığında kendisinden her hangi bir ücret alınmıyor. Yine aynı şekilde bu hatlarla entegre olan M4 metrosunda da yolculuk yapabiliyor. Benzer durum, 32 hat ve bunlarla bağlantılı entegre diğer ulaşım alternatifleri içinde geçerli.
İstanbul genelinde 32 adet ücretsiz aktarmalı entegre hatlar şu şekilde:
|
SIRA
|
HAT KOD
|
HAT ADI
|
HAT TARİFESİ
|
İLÇESİ
|
AÇILIŞ TARİHİ
|
ENTEGRE HAT
|
1
|
KM2
|
KAVAKPINAR-TAVŞANTEPE METRO
|
METRO ENTEGRE
|
PENDİK
|
8.10.2016
|
M4 METROSU
|
2
|
KM21
|
HİLAL KONUTLARI - KARTAL METRO / CEVİZLİ
|
METRO ENTEGRE
|
PENDİK
|
12.10.2012
|
M4 METROSU
|
3
|
KM24
|
KAVAKPINAR - PENDİK METRO/YHT
|
METRO ENTEGRE
|
PENDİK
|
12.10.2012
|
M4 METROSU
|
4
|
KM26
|
ÇAMLIK MAHALLESİ - PENDİK METRO/ PENDİK YHT
|
METRO ENTEGRE
|
PENDİK
|
20.5.2015
|
M4 METROSU
|
5
|
KM34
|
KARTAL METRO-TOPSELVİ/GÜLSUYU METRO
|
METRO ENTEGRE
|
PENDİK
|
11.7.2018
|
M4 METROSU
|
6
|
KM37
|
HİLAL KONUTLARI-PENDİK METRO/YHT
|
METRO ENTEGRE
|
PENDİK
|
11.7.2018
|
M4 METROSU
|
7
|
KM41
|
BAŞIBÜYÜK SAĞLIK KAMPÜSÜ - KÜÇÜKYALI METRO
|
METRO ENTEGRE
|
MALTEPE
|
26.10.2015
|
M4 METROSU
|
8
|
KM42
|
BAŞIBÜYÜK - SÜREYYAPAŞA HASTANESİ/ MALTEPE
|
METRO ENTEGRE
|
MALTEPE
|
28.6.2017
|
M4 METROSU
|
9
|
KM43
|
M.EĞİTİM KÖYÜ - ZÜMRÜTEVLER/ MALTEPE
|
METRO ENTEGRE
|
MALTEPE
|
28.6.2017
|
M4 METROSU
|
10
|
KM44
|
MARMARA EĞİTİM KÖYÜ - SİTELER - MALTEPE
|
METRO ENTEGRE
|
MALTEPE
|
28.6.2017
|
M4 METROSU
|
11
|
KM45
|
MARMARA EĞİTİM KÖYÜ - KÜÇÜKYALI METRO
|
METRO ENTEGRE
|
MALTEPE
|
28.6.2017
|
M4 METROSU
|
12
|
MK11
|
KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR - OLİMPİYATKÖY METRO
|
METRO ENTEGRE
|
BAŞAKŞEHİR
|
22.11.2013
|
M1-M3 METROSU
|
13
|
MK12
|
GÜVERCİNTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO
|
METRO ENTEGRE
|
BAŞAKŞEHİR
|
22.11.2013
|
M1-M3 METROSU
|
14
|
MK13
|
ŞAHİNTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO
|
METRO ENTEGRE
|
BAŞAKŞEHİR
|
22.11.2013
|
M1-M3 METROSU
|
15
|
MK14
|
KİPTAŞ VADİTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO
|
METRO ENTEGRE
|
BAŞAKŞEHİR
|
22.11.2013
|
M1-M3 METROSU
|
16
|
MK15
|
BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - OLİMPİYATKÖY METRO
|
METRO ENTEGRE
|
BAŞAKŞEHİR
|
22.11.2013
|
M1-M3 METROSU
|
17
|
MK16
|
OLİMPİYATKÖY METRO / K.S.S.HASTANESİ - K.ÇEKMECE M
|
METRO ENTEGRE
|
BAŞAKŞEHİR
|
31.5.2013
|
M1-M3 METROSU
|
18
|
MK17
|
İBN HALDUN ÜNİ./BAHÇETEPE-OLİMPİYATKÖY METRO
|
METRO ENTEGRE
|
BAŞAKŞEHİR
|
7.6.2018
|
M1-M3 METROSU
|
19
|
MK19
|
AYAZMA SİTELERİ-MAHMUTBEY METRO
|
METRO ENTEGRE
|
BAŞAKŞEHİR
|
6.7.2018
|
M1-M3 METROSU
|
20
|
MK21
|
BAŞAKŞEHİR 4. 5. ETAPLAR - BAŞAKŞEHİR METROKENT
|
METRO ENTEGRE
|
BAŞAKŞEHİR
|
13.9.2013
|
M1-M3 METROSU
|
21
|
MK22
|
TAŞOLUK PERONLAR/ FENERTEPE - BAŞAKŞEHİR METROKENT
|
METRO ENTEGRE
|
ARNAVUTKÖY
|
25.10.2013
|
M1-M3 METROSU
|
22
|
MK31
|
K.S.S. HASTANESİ / HALKALI/MEHMET AKİF MAH. - BAŞA
|
METRO ENTEGRE
|
KÜÇÜKÇEKMECE
|
11.11.2013
|
M1-M3 METROSU
|
23
|
MK42
|
15 TEMMUZ MAH. - KİRAZLI METRO
|
METRO ENTEGRE
|
BAĞCILAR
|
13.9.2013
|
M1-M3 METROSU
|
24
|
MR5
|
YENİKAPI İDO-YENİKAPI MARMARAY
|
METRO ENTEGRE
|
FATİH
|
28.6.2018
|
M1-M2 METROSU
|
25
|
UM11
|
KİRAZLITEPE-KISIKLI METRO-ESATPAŞA
|
METRO ENTEGRE
|
ÜSKÜDAR
|
12.1.2018
|
M5 METROSU
|
26
|
UM12
|
GÜZELTEPE - KISIKLI METRO
|
METRO ENTEGRE
|
ÜSKÜDAR
|
30.1.2018
|
M5 METROSU
|
27
|
UM13
|
YAVUZTÜRK MAHALLESİ - ÜMRANİYE METRO
|
METRO ENTEGRE
|
ÜSKÜDAR
|
21.2.2018
|
M5 METROSU
|
28
|
UM40
|
TAŞDELEN - ÇEKMEKÖY METRO
|
METRO ENTEGRE
|
ÇEKMEKÖY
|
18.12.2017
|
M5 METROSU
|
29
|
UM60
|
SANCAKTEPE - ÇEKMEKÖY METRO
|
METRO ENTEGRE
|
SANCAKTEPE
|
18.12.2017
|
M5 METROSU
|
30
|
UM73
|
SULTANBEYLİ-ÇEKMEKÖY METRO
|
METRO ENTEGRE
|
ÇEKMEKÖY
|
03.01.2018
|
M5 METROSU
|
31
|
22İ
|
İSTİNYE İSKELE-MASLAK
|
VAPUR ENTEGRE
|
SARIYER
|
29.05.2017
|
İSTİNYE - ÇUBUKLU FERİBOTU
|
32
|
135Ç
|
ÇUBUKLU - KAVACIK
|
VAPUR ENTEGRE
|
BEYKOZ
|
13.04.2017
|
İSTİNYE - ÇUBUKLU FERİBOTU