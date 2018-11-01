İBB'den 32 hatta ücretsiz aktarma hizmeti

01 Kasım 2018 Perşembe, 17:30:24 Güncelleme: 17:30:24 - AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel araç kullanımını azaltmak ve vatandaşları toplu ulaşıma teşvik etmek amacıyla otobüs ve metrolar arasında faaliyet gösteren 32 hatta ücretsiz aktarma ulaşım hizmeti veriyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak, özel araç kullanımını azaltmak, toplu ulaşım ve aktarma alışkanlığı kültürünü kazandırmak amacıyla otobüs ve metrolar arasında ücretsiz aktarma imkanı sağlayan besleme hatları kademeli olarak devreye aldı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, kent genelinde 32 hatta, ücretsiz aktarmalı ulaşım hizmeti veriliyor. Bu uygulamayla mevcut ve planlanan ulaşım projeleri kapsamında otobüs ve diğer ulaşım modları arasındaki tam entegrasyonun sağlanabilmesi hedefleniyor.

"Besleme hatları" olarak değerlendirilen ücretsiz aktarma hizmeti; yolcu davranışları, yolculuk talepleri, sahada yapılan gözlemler, raylı sistem ve etkileşimindeki mevcut ve yeni açılan hatların analizi yapılarak belirlendi.

Besleme hatların aktarmasız yolculukları için tek biletli ücret tarifesi geçerli olmakla birlikte, bu hatlar ile diğer ulaşım modu (raylı sistem / deniz yolu) arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olarak tarifelendirildi.

Örneğin Pendik ilçesi Kavakpınar-Tavşantepe Metrosu kullanacak bir yolcu, KM2 otobüs hattını kullandığında, istanbulkartında sadece bir yerde kendisinden ücret alıyor. KM2 hattındaki bir otobüse bildiğinde ücret ödeyen vatandaş, metro hattı kullandığında kendisinden her hangi bir ücret alınmıyor. Yine aynı şekilde bu hatlarla entegre olan M4 metrosunda da yolculuk yapabiliyor. Benzer durum, 32 hat ve bunlarla bağlantılı entegre diğer ulaşım alternatifleri içinde geçerli.

İstanbul genelinde 32 adet ücretsiz aktarmalı entegre hatlar şu şekilde:

SIRA

HAT KOD

HAT ADI

HAT TARİFESİ

İLÇESİ

AÇILIŞ TARİHİ

ENTEGRE HAT

1

KM2

KAVAKPINAR-TAVŞANTEPE METRO

METRO ENTEGRE

PENDİK

8.10.2016

M4 METROSU

2

KM21

HİLAL KONUTLARI - KARTAL METRO / CEVİZLİ

METRO ENTEGRE

PENDİK

12.10.2012

M4 METROSU

3

KM24

KAVAKPINAR - PENDİK METRO/YHT

METRO ENTEGRE

PENDİK

12.10.2012

M4 METROSU

4

KM26

ÇAMLIK MAHALLESİ - PENDİK METRO/ PENDİK YHT

METRO ENTEGRE

PENDİK

20.5.2015

M4 METROSU

5

KM34

KARTAL METRO-TOPSELVİ/GÜLSUYU METRO

METRO ENTEGRE

PENDİK

11.7.2018

M4 METROSU

6

KM37

HİLAL KONUTLARI-PENDİK METRO/YHT

METRO ENTEGRE

PENDİK

11.7.2018

M4 METROSU

7

KM41

BAŞIBÜYÜK SAĞLIK KAMPÜSÜ - KÜÇÜKYALI METRO

METRO ENTEGRE

MALTEPE

26.10.2015

M4 METROSU

8

KM42

BAŞIBÜYÜK - SÜREYYAPAŞA HASTANESİ/ MALTEPE

METRO ENTEGRE

MALTEPE

28.6.2017

M4 METROSU

9

KM43

M.EĞİTİM KÖYÜ - ZÜMRÜTEVLER/ MALTEPE

METRO ENTEGRE

MALTEPE

28.6.2017

M4 METROSU

10

KM44

MARMARA EĞİTİM KÖYÜ - SİTELER - MALTEPE

METRO ENTEGRE

MALTEPE

28.6.2017

M4 METROSU

11

KM45

MARMARA EĞİTİM KÖYÜ - KÜÇÜKYALI METRO

METRO ENTEGRE

MALTEPE

28.6.2017

M4 METROSU

12

MK11

KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR - OLİMPİYATKÖY METRO

METRO ENTEGRE

BAŞAKŞEHİR

22.11.2013

M1-M3 METROSU

13

MK12

GÜVERCİNTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO

METRO ENTEGRE

BAŞAKŞEHİR

22.11.2013

M1-M3 METROSU

14

MK13

ŞAHİNTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO

METRO ENTEGRE

BAŞAKŞEHİR

22.11.2013

M1-M3 METROSU

15

MK14

KİPTAŞ VADİTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO

METRO ENTEGRE

BAŞAKŞEHİR

22.11.2013

M1-M3 METROSU

16

MK15

BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - OLİMPİYATKÖY METRO

METRO ENTEGRE

BAŞAKŞEHİR

22.11.2013

M1-M3 METROSU

17

MK16

OLİMPİYATKÖY METRO / K.S.S.HASTANESİ - K.ÇEKMECE M

METRO ENTEGRE

BAŞAKŞEHİR

31.5.2013

M1-M3 METROSU

18

MK17

İBN HALDUN ÜNİ./BAHÇETEPE-OLİMPİYATKÖY METRO

METRO ENTEGRE

BAŞAKŞEHİR

7.6.2018

M1-M3 METROSU

19

MK19

AYAZMA SİTELERİ-MAHMUTBEY METRO

METRO ENTEGRE

BAŞAKŞEHİR

6.7.2018

M1-M3 METROSU

20

MK21

BAŞAKŞEHİR 4. 5. ETAPLAR - BAŞAKŞEHİR METROKENT

METRO ENTEGRE

BAŞAKŞEHİR

13.9.2013

M1-M3 METROSU

21

MK22

TAŞOLUK PERONLAR/ FENERTEPE - BAŞAKŞEHİR METROKENT

METRO ENTEGRE

ARNAVUTKÖY

25.10.2013

M1-M3 METROSU

22

MK31

K.S.S. HASTANESİ / HALKALI/MEHMET AKİF MAH. - BAŞA

METRO ENTEGRE

KÜÇÜKÇEKMECE

11.11.2013

M1-M3 METROSU

23

MK42

15 TEMMUZ MAH. - KİRAZLI METRO

METRO ENTEGRE

BAĞCILAR

13.9.2013

M1-M3 METROSU

24

MR5

YENİKAPI İDO-YENİKAPI MARMARAY

METRO ENTEGRE

FATİH

28.6.2018

M1-M2 METROSU

25

UM11

KİRAZLITEPE-KISIKLI METRO-ESATPAŞA

METRO ENTEGRE

ÜSKÜDAR

12.1.2018

M5 METROSU

26

UM12

GÜZELTEPE - KISIKLI METRO

METRO ENTEGRE

ÜSKÜDAR

30.1.2018

M5 METROSU

27

UM13

YAVUZTÜRK MAHALLESİ - ÜMRANİYE METRO

METRO ENTEGRE

ÜSKÜDAR

21.2.2018

M5 METROSU

28

UM40

TAŞDELEN - ÇEKMEKÖY METRO

METRO ENTEGRE

ÇEKMEKÖY

18.12.2017

M5 METROSU

29

UM60

SANCAKTEPE - ÇEKMEKÖY METRO

METRO ENTEGRE

SANCAKTEPE

18.12.2017

M5 METROSU

30

UM73

SULTANBEYLİ-ÇEKMEKÖY METRO

METRO ENTEGRE

ÇEKMEKÖY

03.01.2018

M5 METROSU

31

22İ

İSTİNYE İSKELE-MASLAK

VAPUR ENTEGRE

SARIYER

29.05.2017

İSTİNYE - ÇUBUKLU FERİBOTU

32

135Ç

ÇUBUKLU - KAVACIK

VAPUR ENTEGRE

BEYKOZ

13.04.2017

İSTİNYE - ÇUBUKLU FERİBOTU

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Yorumlar 6
  • Misafir 55 dakika önce
    sonunda :clap::clap: izmirde yıllardır var aklınız başınıza yenimi geldi.
  • Misafir 57 dakika önce
    UM40 ve UM60'ta daha sık aralıklarla gelse MAdenler durağı her akşam mahşer yeri gibi olmaz. IBB'ye yazıyoruz ama ilgilenen kim ?
  • Misafir 58 dakika önce
    YA ALLAH AŞKINA ŞİRİNEVLER AKSARAY HATTINDA YOLCULUK EDSİYORUZ. ŞİRİNEVLERDE BEKLİYOZ 10 OITOBÜSTEN 8 İ BAKIRKÖY.BOŞ BOŞ GİDİYOR.YA ZEYTİNBURNU TRANVAY A YADA EMİNÖNÜNE NEDEN VERMİYOSUNUZ .KÜÇÜKÇEKMECE FATİH MAHALLESİNDEN AKSARAY A VEZNECİLERE 3 OTOBÜSLE GİDİYOM.HER OTOBÜS BAKIRKÖYE .NİYE.
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