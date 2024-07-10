İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Marmaray, metro, tramvay ve İETT otobüsleri de dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. İşte detaylar...