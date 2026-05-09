İBB, Esenyurt'ta zeminaltı otopark açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan "Esenyurt Adile Naşit Bulvarı Zeminaltı Otoparkı" açıldı. Otoparkın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, otoparka merhume sanatçı Adile Naşit'in ismini verdiklerini, Naşit'in kıymetli bir sanatçı olduğunu söyledi.

Aslan, açılışını yaptıkları otoparkla 1 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı bölgedeki otopark sorununa önemli bir çözüm sunduklarını dile getirerek, "Adile Naşit Bulvarı Zemin Altı Otoparkımız, 6 bodrum kattan oluşuyor ve 359 araç kapasitesine sahip. Bunların 53 tanesi elektrikli araç park alanı, 13 tanesi ise engelli yeridir. Burada iki şeye dikkatinizi çekiyorum. Birincisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin teknolojiye bakışı, elektrikli araçları park ve şarj edeceğiniz alanlar. Bu, 'erişilebilir İstanbul' için yapılan bir çalışmadır. Bu ne demek? Her yurttaşımız aracıyla gelip park etsin, eşit yurttaş olsun" ifadelerini kullandı.

İBB'nin otopark çalışmalarına yönelik hizmetlerini anlatan Aslan, 2019 yılından bu yana 33 bin 789 araç kapasiteli 250 otoparkı İstanbul'a kazandırdıklarını, bunlardan 17 bin 715 araç kapasitesi 40 otoparkın katlı otoparklardan oluştuğunu söyledi.

Aslan, İSPARK'ın toplam otopark kapasitesi 118 bin 423 olduğunu, 7 yılda İstanbul'un otopark araç kapasitesini yüzde 40 oranında artırdıklarını kaydetti.

Bazı belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, İBB yöneticileri ve vatandaşların katıldığı tören, protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.