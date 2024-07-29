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        Haberler Bilgi Gündem İBB Genç Üniversiteli Bursu 2024: İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ne kadar, şartları nelerdir?

        2024 İBB Genç Üniversiteli Burs başvuruları ne zaman başlayacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında geri ödemesiz olarak burs veriyor. Peki, 2024 İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak ve öğrencilere ne kadar ödenecek? İşte, İBB Genç Üniversiteli Bursu hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:20
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        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’da üniversite okuyan gençlere burs veriyor. Geçtiğimiz sene burstan 75 bin öğrenci faydalandı. Peki, bu sene burs başvuruları ne zaman başlıyor ve ne kadar verilecek? İşte, detaylar...

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        2024 İBB BURSU NE KADAR?

        İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL ödendi. Bu sene için henüz açıklama yapılmadı.

        3

        İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Henüz YKS sonuçları açıklanmadı. Doğal olarak, İBB burs başvuru tarihleri de netleşmedi. 2023 senesinde başvurular 26 Eylül – 3 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.

        4

        İBB BURSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

        - Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,

        - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

        - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

        - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

        - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        5

        KİMLERİN BAŞVURUSU GEÇERLİ SAYILMAYACAK?

        - Açık öğretimde okuyan öğrenciler,

        - Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,

        - Ücretli değişim programında bulunanlar,

        - Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler,

        - Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

        - Sabıka kaydı olanlar.

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