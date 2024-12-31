Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İBB Genç Üniversiteli bursu ilk ödemesi ne zaman yapılacak? Genç Üniversiteli bursu kaç TL, kaç seferde yatacak?

        İBB Genç Üniversiteli bursu ilk ödemesi ne zaman yapılacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 bin öğrenciye verilen Genç Üniversiteli bursu, üç taksit halinde öğrencilerin hesabına yatacak. 15 bin TL'lik eğitim desteğinin ilk ödemesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarih verdi. İşte, Genç Üniversiteli bursu ilk ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Desteği kapsamında 100 bin öğrenciye, 15 bin TL olmak üzere burs vereceğini açıklamıştı. Üç parça halinde yapılacak ödemenin ilk taksidinin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte, iBB Genç Üniversiteli bursu ilk taksit tarihi...

        2

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim öğretim dönemi Genç Üniversiteli bursunun ilk taksidinin ne zaman yatacağı belli oldu. Buna göre; ilk taksit olarak ödenecek 5 bin TL, 7 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yatacak.

        3

        İBB BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

        Burs ödemeleri 3 taksit (5.000 TL x 3) olarak ödenecek. İlk taksit 7 Ocak 2025 tarihinde yatacak.

        4

        İBB BURS BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

        1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        2. Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

        3. Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi olmak

        4. Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        5. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

        6. Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        7. Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

        5

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

        1. Açık öğretimde okuyan öğrenciler

        2. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

        3. Ücretli değişim programında bulunanlar

        6

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMI BURSU NE KADAR?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 100 bin öğrenciye yıllık 15.000 TL eğitim yardımı yapacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı