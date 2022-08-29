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Haberler Merak Edilenler İBB maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak? 2022 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) maaş promosyonu belli oldu mu?
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İBB maaş promosyonları ne kadar? TALİMAT VERİLDİ! 2022 İBB maaş promosyonları artacak mı?

İBB maaş promosyonu son aylarda enflasyon verilerinde yaşanan yükselişle birlikte bazı devlet kurumlarının maaşlarının ödendiği bankalarda promosyon artışına gidildi. Peki, İBB maaş promosyonları ne kadar ve artacak mı? İşte merak edilen detaylar...

İBB maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak? 2022 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) maaş promosyonu belli oldu mu?

İBB maaş promosyonları ne kadar, kaç TL? Emeklilerin maaşlarını taşımalarıyla son aylarda gündemin ilk sıralarına yerleşen maaş promosyonları, şimdi de kamu kuruluşlarında çalışanların maaşlarıyla yeniden gündemde.

Adalet Bakanlığı, bazı üniversite ve belediyelerin çalışanlarına maaş aldıkları bankalardan yapılan promosyon ödemeleri sonrası gözler en çok çalışana sahip büyükşehir belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş promosyonlarına çevrildi.

Taşeron çalışan ve iştiraklerde çalışanlarla birlikte yaklaşık 100 bine yakın personelin bulunduğu İBB banka promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü 8 Ağustos 2022 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası'ndan promosyon ücretlerinin artırılmasıyla ilgili resmen yazılı talepte bulundu.

İBB MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

2022 İBB maaş promosyonu maaşlara göre değişiklik gösterecek. Promosyon ücretlerinin artırılma talebinin olumlu karşılanması durumunda net promosyon ücretleri de belli olacak.

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