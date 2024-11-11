İBB Meclisi'nde kavga çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda Meclis Başkan Nuri Arslan'ın meclisi taraflı yönettiği iddia edilince kavga çıktı. Parti üyeleri birbirlerine yumruklarla saldırırken, su şişeleri de havada uçuştu.

İHA'nın haberine göre İBB Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda kavga çıktı. Meclis Başkan Nuri Arslan'ın, AK Parti Kartal Meclis üyesine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul söz aldı.

ARBEDE YAŞANDI, SU ŞİŞELERİ FIRLATILDI

İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Nuri Arslan'ın tarafsız olmadığı yönünde eleştiride bulundu. Okul, “CHP grubunun değil meclisin başkanısınız ona göre davranın” dedi. AK Partili üyeler de eleştirince CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, söz alarak meclis başkanının, meclisi yönetmesiyle ilgili yönetmelik maddesini okudu. Sakalar, yönetmelik maddelerini okurken, AK Parti sıralarından 'bizi meclisten mi atacaksınız' sözleri yükseldi.