İBB'nin iki feribotu Hatay'a gitti

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HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından atıl haldeyken afet gemisine dönüştürülen iki feribot, deprem bölgelerinden Hatay'a insani yardım götürdü.

Şehir Hatları koordinasyonunda İBB'ye ait ve her biri 1200 yolcu kapasiteli feribotlar, deprem bölgesi için yardım gemisine dönüştürüldü.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 13, 2023

Çalışma kapsamında 2 feribota gıda, hijyen, giysi ve tıbbi malzemeler olmak üzere acil insani yardım malzemeleri yüklendi. Feribotlar, Hatay İskenderun'a ulaştı.