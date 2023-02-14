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Haberler Gündem İBB'nin iki feribotu Hatay'a gitti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki feribotu Hatay'a gitti

Türkiye'nin 10 ilinde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerine yönelik yardım çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atıl durumdayken afet gemisine dönüştürdüğü iki feribot, Hatay İskenderun'a insani yardım götürdü

İBB'nin iki feribotu Hatay'a gitti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından atıl haldeyken afet gemisine dönüştürülen iki feribot, deprem bölgelerinden Hatay'a insani yardım götürdü.

Şehir Hatları koordinasyonunda İBB'ye ait ve her biri 1200 yolcu kapasiteli feribotlar, deprem bölgesi için yardım gemisine dönüştürüldü.

Çalışma kapsamında 2 feribota gıda, hijyen, giysi ve tıbbi malzemeler olmak üzere acil insani yardım malzemeleri yüklendi. Feribotlar, Hatay İskenderun'a ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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